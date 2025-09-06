Jandačovi chybí střelec: Chceme být na špičkách. Základem je otázka financí
Když Josef Jandač dostal otázku, jak urgentně cítí potřebu dovést hokejisty Plzně poprvé od jara 2020 do čtvrtfinále, jenom se pousmál. „Co myslíte? Na to si zvládnete odpovědět,“ pobavil protřelý kouč. Západočeši notně posílili, sáhli ke změně na pozici kapitána, a kdyby je netrápily absence, působí velmi zdatně. „Ale papír je jen papír,“ věděl trenér.
V předsezonní fázi vás potkala četná zranění v ofenzivě, delší dobu by měly chybět posily Michal Teplý a Mikko Petman. Co s tím?
„Je to tak. Musíme pracovat se situací, jaká je. Může nás potkat i v sezoně, stejně jako vloni. Pro každé mužstvo jsou zranění nepříjemná, u nás se bohužel stala najednou během několika dnů. Celkově se nám to rozbilo, hlavně ofenziva. Jestli nás marodka měla potkat, možná dobře, že teď. Chtěli jsme akorát mužstvo dát do herního tvaru, což nevím, jak se nám podařilo. Pohromadě tým prakticky nehrál.“
Můžete těžit právě z obdobné situace v minulém ročníku, byť tenkrát se dotýkala obrany?
„Zkušenost to samozřejmě je. Ale když to řeknu úplně přesně, nemůžeme čekat tak dlouho jako vloni, pokud by byla delší zranění a výkonnostní propady hráčů.“
Co to v praxi znamená? Vyhlížet možné akvizice?
„Každý rok odpovídám stejně – trh se uzavírá posledního ledna. Musíme být na špičkách a připravení. Samozřejmě základem je otázka finančních možností. Pak musíme být aktivní na trhu, mít ho zmapovaný. Pokud bude potřeba reagovat, chceme být pružní.“
Když na problémy na chvíli zapomenete, jak se vám mužstvo jeví?
„Omladili jsme hodně. Vzali jsme kluky, kteří by mohli prorazit do vyšších hokejových pater. Uvidíme, jak se s tím popasují, dostanou role a prostor, který by třeba jinde neměli. V budoucnu by mohli hrát na vysoké úrovní, záleží na nich. Z mého pohledu chybí rozený střelec, který to má v sobě. Do přesilovek i hry pět na pět.“
Na trhu nebyl?
„Byl, ale ne v našich finančních možnostech...“
Přinejmenším defenziva vypadá po pauze mnohem lépe.
„Papír je papír. Vloni jsme přivedli Kristianse Rubinse a Igora Merežka, ten se rozkoukával hodně. Až později začal trošku hrát, co se od něj očekávalo. Teď jsou oba zapracovanější, z Vítkovic přišel hostovat Stuart Percy do přesilovek. Při vší úctě k Petru Zámorskému, nedařilo se mu, potřebujeme alternativu. Zato odešli hráči jako Jan Skok, Max Pšenička nebo Jiří Kamas, kteří by mohli pomoct s energií v týmu. Trošku jsme s nimi počítali, ale sbalili se a odešli.“
Nemrzí vás zpětně, že jste jasně určil za prvního brankáře Nicka Malíka? Většina trenérů kolem gólmanů mlží.
„Někdy je gólmanská dvojice vyrovnaná, jindy je jednička jasná. Proto jsme to takto pojmenovali. Brankáře určuje trenér gólmanů Ruda Pejchar, pracuje s nimi dlouhodobě dobře.“