Plíšková po výbuchu s hráčkou třetí stovky: Míče neletěly, počasí na nic

Jak se tenis za Atlantikem naučila, poznala Češka na vlastní kůži. Jeanjeanová ji týrala delikátními kraťasy, výměny prokládala čopy a vysokými balóny. Dva míče za sebou nešly na Plíškovou stejné a ta se postupně utopila v zoufalství. Vyrobila osmdvacet nevynucených chyb oproti dvanácti soupeřky, za 75 minut bylo hotovo.

Na kurtu jste postupem času působila čím dál bezradněji. Chytala jste se za hlavu, nevěděla co se zápasem. Cítila jste se tak?

„Tak nějak trošku jo. Vůbec jsme ji neznali, viděla jsem jen něco z prvního zápasu. I tak jsem si myslela, že to zvládnu trošku líp. Dneska byly strašně těžké podmínky, lítalo to pomalu. I když jsem se snažila do balónů chodit, neměla jsem z toho vůbec body. A ze servisu taky strašně málo. Ona navíc hrála strašně chytře, čopy, pak vysoký balón. Nedala mi moc podobných míčů po sobě, kdy bych se dostala do rytmu. Strašně dobře hrála kraťasy, ty byly výborný. Skóre vypadá šíleně, ale nemám z toho vyloženě strašný pocit. Myslím, že skóre je trochu brutální. Mohla jsem zahrát pár míčů trochu jinak a mohla jsem vyhrát mnohem více gamů.“

Zdálo se, že vám míče vůbec neletí. Nepostrádala jste energii?

„Dneska jsem se naopak cítila docela v pohodě, i začátek zápasu vypadal celkem dobře. Ale s těmihle těžkými míči jsem měla problémy i v tréninku, navíc mi přijde, že je na kurtech nějak hodně antuky. Já potřebuju, aby to trošku letělo. Ale dneska jsem měla sotva tři body ze servisu.“

Bylo to víc počasím nebo míči?

„Přijde mi, že míči. Dřív byly babolaty, současné wilsony jsou strašně těžké. Všichni tak říkají, že ten kurt Simonne Mathieuová je nejpomalejší ze všech v areálu. A já tam hrála oba zápasy. Počasí se na tom taky podepsalo. Pamatuju si, když jsem se tady dostala do semifinále (rok 2017), že každý den bylo přes třicet stupňů. Takovou Paříži jsem nikdy jindy nezažila. Teď nám skoro celou rozehrávku pršelo, stejně jako půlku prvního zápasu pršelo. Navíc trochu fouká a je dvacet stupňů, to je pro mě málo.“

Porážka vypadá hodně zle kvůli tomu, že přišla od soupeřky ze třetí stovky. Jeanjeanová však hrála na univerzitě, je jí už 26 let, má zkušenosti.

„Ranking dost často neodpovídá. Zvlášť u někoho, kdo chodil na college. Nevýhoda byla, že jsem o ní nevěděla fakt vůbec nic. Podle mě bych dneska musela hrát fakt super, abych postoupila. Nestačilo by to jen povracet. Proti takovým holkám na antuce a v takových podmínkách si to prostě musím uhrát sama. Nebylo to tak, že bych to odservírovala nebo by mi darovala míče.“

Jste ráda, že antuková sezona skončila?

„Není to samozřejmě můj oblíbený povrch, ale letos to byla asi fakt nejhorší Paříž. Odehrála jsem tady blbý zápasy, ale letos mi to přišlo fakt strašně těžký. Teď je tráva, kde nejsou ty body a možná ani peníze. Ale samozřejmě se na trávu těším, tam to bude víc svištět.“

Loni jste také na trávu mířila po nepovedeném půlroce a pak hrála finále Wimbledonu. Je to letos podobná situace?

„Loni jsem sice lítala v prvním a druhém kole, ale hrála jsem dobře, byly tam dobré momenty. Letos mi můj tenis přijde horší. Ale snažím se, nic jiného mi nezbývá. Doma sedět nechci, takže budu věřit. Teď budou turnaje na trávě a betonech, kde se mi většinou daří. Takže uvidíme.“