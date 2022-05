Chudá holka z univerzity vydělala jmění na Plíškové: Už mám na trenéra!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Byl to souboj dvou světů. Karolína Plíšková už hrála dvě grandslamová finále, osm týdnů se vyhřívala na světovém trůnu, tenisem vydělala přes 23 milionů dolarů. Přesto si na pařížské antuce musela připadat jako studentka, kterou na kurtu vyučuje kdosi jiný. Tak dominantní byl výkon Leolie Jeanjeanové, šestadvacetileté slečny z Montpellier, jež by jednou chtěla dosáhnout toho, co zvládla Plíšková.