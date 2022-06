Čtenářka se zákazem, život jako šuplíky. Šwiatekovou mohl řídit Čech

Iga Šwiateková postoupila na tenisovém Roland Garros bez ztráty setu už do osmifinále • Reuters

Mohla mít i českého manažera, kdysi se o ni silně zajímal Tomáš Petera, nakonec však k dohodě nedošlo. Možná si teď drbe hlavu, vždyť jen za letošek vydělala božská Iga 6,4 milionu dolarů, víc než jakákoli jiná tenistka či tenista.

Jak anekdota dnes zní její vyprávění z roku 2020, kdy coby čerstvá maturantka zvažovala podání přihlášky na univerzitu. A předsevzala si, že pokud do dvou let neprorazí do top 10, nebude ztrácet s tenisem čas.

Dva roky uplynuly, Šwiateková je světovou jedničkou a bodů má dvakrát tolik co druhá Anett Kontaveitová. Její tenis sklízí obdiv. Je bleskurychlá, hýbe se jak svého času německá laň Steffi Grafová. Míče hraje rychle po odskoku, snaží se diktovat tempo výměn ostrými úhly i mohutným švihem, jimž vysílá údery. Shot maker – to je anglický výraz, jenž ji charakterizuje.

Osoba pod kšiltovkou s připnutou ukrajinskou vlaječkou je podobně zajímavá. Bývala roztěkanou dívkou, která neudržela pozornost. „Vzpomínám si na časy, kde jsem byla schopná soustředit se jen takových čtyřicet minut a pak moje hlava začala připomínat holuba. Koukala jsem na všechny strany, jen ne tam, kam jsem skutečně měla,“ vyprávěla pro NY Times. Hlídat tu věc mezi ušima, často nejkritičtější díl tenisového úspěchu, jí už od juniorských let pomáhá psycholožka Daria Abramowiczová. Poslední tři roky s ní objíždí všechny turnaje, je možná nejdůležitější členkou týmu.

Pětatřicetiletá Abramowiczová dbá na to, aby byla Iga v dobrém rozpoložení a šetřila energií. Kromě klasických metod jako vizualizace či dechová cvičení ordinuje „běžný život“. A tak během cesty za nedávným titulem v Římě vyrazila Šwiateková na prohlídku kolosea či dvakrát navštívila Vatikán. Psycholožka nabádá tenistku, aby na tiskových konferencích nemluvila tak obšírně a šetřila síly, dokonce jí v den zápasu zakázala dočíst román Jih proti severu, aby se emočně nevyčerpala. O životě přemýšlí v metafoře šuplíků a tenis je jen jedním z nich.

Ač zatím nemá vysokoškolské vzdělání, charakterizují Šwiatekovou její blízcí jako velmi inteligentní a velmi zvídavou slečnu. K dvacátým narozeninám dostala například od své manažerské agentury dvacet knih – Paní Bovaryovou a jiné kusy klasiky i moderny. „Když nemám několik dní čas číst, cítím se divně. Je to signál, že nemám v životě správnou rovnováhu,“ líčí Šwiateková.

Na úspěchy dcery dohlíží zblízka táta Tomasz, jenž reprezentoval Polsko na olympiádě v Soulu 1988 jako veslař a letos bude organizovat doma ve Varšavě turnaj WTA. Rodiče Šwiatekové jsou rozvedení. Matka, povoláním zubařka, se drží od tenisu dál. Iga si koupila malý apartmán ve Varšavě, jindy přebývá v rodinném domě v Raszynu.

V dětském pokoji si na zeď lepila plakáty svých idolů. Tím největším je kdo jiný než Rafael Nadal. Už po něm jen ostýchavě nepokukuje, ale stali se z nich přátelé, kteří si přejí úspěch. Tituly z Roland Garros má SuperIga zatím pouze dva, ale také celou kariéru ještě před sebou.