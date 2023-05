Spor o míče ze „supermarketu“ v Paříži. Ani psovi je nedáte, čílí se hráči

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Obyčejně to bývala antuka a sem tam špatný odskok, co cuchalo na Roland Garros hráčům nejvíc nervy. Současným soundtrackem pařížského turnaje, a vlastně i všech ostatních bez ohledu na povrch, jsou míče. Mnozí tenisté věří, že od pandemie covidu, kdy se zastavily továrny a firmy posléze začaly šetřit, spadla kvalita tenisáků pro profesionály na supermarketovou úroveň, jak štiplavě prohodil francouzský veterán Richard Gasquet. „Za dvě sekundy se rozchlupatí a zvětší. Nevydrží ani jeden game. Patří do smetí,“ čílil se po porážce v prvním kole Benoite Paire. „Ani psovi na žvýkání byste ho nedali,“ sakroval Brit Dan Evans.

Někteří přirovnávají dnešní tenis k tomu, jakoby vás nutili hrát basketbal s medicinbalem. Tenisáky jsou vesměs těžké a líné, nadřete se, abyste soupeře propálili.

Kateřina Siniaková věří, že právě kvůli tomu přišla o dva měsíce kariéry, když si v Miami obnovila zranění zápěstí na pravé hrací ruce. „Za celou kariéru jsem nebyla zraněná a teď to přišlo dvakrát za sebou. Na spoustě turnajů jsou míče opravdu špatné,“ líčila, proč musela zdlouhavě léčit zánět.

Ten se loni opakovaně vracel i do zápěstí zlaté levačky Petry Kvitové. „Ruka natekla a nemohla jsem hrát. Bylo to určitě z míčů. Vadily mi zvlášť ty na Australian Open a od nich se to vezlo. V Dauhá jsem musela kvůli zápěstí skrečovat,“ popsala třiatřicetiletá veteránka. Souhlasil by s ní i Rafael Nadal, který letošní tenisáky v Melbourne označil za nejhorší v dějinách.

Jde o delikátní téma. Jedním z důležitých příjmů turnajů jsou reklamní smlouvy na míče. Sjednávají se individuálně, tudíž se nezřídka stává, že týden po týdnu tlučete do žluté koule, která má zcela jiné vlastnosti. Tělo trpí, musíte přizpůsobovat i tuhost výpletu. „V Madridu se hrálo s jinými tenisáky než pak v Římě, tady jsou taky rozdílné. Škoda,“ soudí Markéta Vondroušová.

ATP i WTA hlásají, že je jejich cílem sjednotit tenisáky alespoň pro stejné povrchy. „Zatím se jim to teda nedaří. I kvůli tomu je podle mě víc zraněných než dřív,“ štiplavě podotýká Siniaková.

„Rozumím tomu, že každý turnaj má svého sponzora a je to složité, ale určitě by byla ATP schopná se postarat o to, aby byly neutrální míče a prostě se pak jen potiskly jmény různých výrobců. Jenže tuhle debatu vedeme už dlouho a nic se nezměnilo,“ diví se i Jiří Veselý.

Kromě toho, že trpí zdraví hráčů, poukazují někteří i na to, že kvůli špatným tenisákům ubývá krásy sportu. „Nejde s nimi skoro hrát tenis. Nemůžete zaútočit, vyrazit na síť. A trefit eso? Téměř vyloučené. Je to jen o tom, kdo bude víc běhat a udrží míč déle ve hře. To je přeci absurdní. Jsme na Roland Garros, jednom z největších turnajů světa, a hrajeme s takovými bláznivými tenisáky,“ soptil známý rebel Paire.