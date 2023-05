Z Ostravy k zázraku. Marseillaisa o půlnoci a táta Monfils slzel

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Má tohle smysl? V šestatřiceti letech, po sérii zranění a s rokem bez výhry na ATP Tour? S víc než dvaceti miliony dolarů výdělku a s půlroční dcerkou Skai doma? Pro takové zážitky to smysl má, vykřičel svůj vzkaz oblíbený showman Gael Monfils na domácím Roland Garros. Půl hodiny po úterní půlnoci dokonal famózní obrat, když coby 394. hráč žebříčku přemohl zdatného antukáře z Argentiny Sebastiana Baeze 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5. I kdyby už se během kritizované novinky jménem night session v Paříži letos žádný kloudný zápas neodehrál, tenhle spektákl stál za to.

Před měsícem nastoupil Monfils na challengeru v Ostravě. Vypadl ve 2. kole. Po dlouhé léčbě chodidla tvrdí, že je jedno zranění od konce kariéry. Loni se během Roland Garros loučil Jo Wilfried Tsonga, šéf generace novodobých francouzských mušketýrů. Všechno ukazuje na to, že Monfils může být další. Ne tak rychle, brzdí ale předpovědi bývalá světová šestka.

Co předvedl v utkání s Baezem, dvaadvacetiletým mladíkem z Buenos Aires, vejde do grandslamové historie jako jeden z největších obratů. Francouz urval vedení 2:1 na sety, pak mu naprosto došlo palivo. Čtvrtý set ztratil 1:6 a v tom pátém měl Argentinec míček na vedení dokonce 5:0. „Čtvrtý set jsem schválně vypustil. Byl jsem na dně, potřeboval jsem se vydýchat a říkal si, že v pátém ho dodělám. I když to zní šíleně, tohle byl můj plán. Vyšel jen tak tak, ale vyšel,“ líčil Monfils, chlapík s kořeny v Karibiku, jenž na Roland Garros pokaždé hraje o třídu líp než jinde.

Na nohy ho zase postavily tribuny. Pro nacionalistické francouzské diváky není nic většího než zápas domácích hráčů. A když jde o legendu Monfilse, platí to dvojnásob. Takže v jednu chvíli Chatrierovým stadionem zněla Marseillaisa, nadšení neznalo mezí. „Jel jsem na adrenalin a žádal lidi, ať mi dají sílu. Teď jsem hotový, možná za to v dalším kole zaplatím, ale stálo to za to. Tohle je jedna ze dvou největších výher mé kariéry,“ slzel Monfils, jenž na okruhu ATP zapsal vítězný zápas naposledy loni v srpnu.

Před dvěma lety se oženil s Elinou Svitolinovou a doma má hned dvojnásobnou inspiraci. O osm let mladší ukrajinská tenistka začala comeback po mateřské skvěle, hned po dvou měsících ovládla minulý týden WTA turnaj ve Štrasburku. A on nechtěl zůstat pozadu. „Řekl jsem si taky, že jako táta jsem ještě nevyhrál ani zápas. Dcerka je tu s námi v Paříži, chtěl jsem urvat vítězství pro ni,“ věnoval triumf půlroční Skai.