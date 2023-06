Sexismus nebo nešikovnost? Tenistky se zlobí, proč v noci odpočívají

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Je to ironie osudu. V roce, kdy WTA slaví padesát let existence, dostává ženský tenis na frak. Rozladění hráček z rozporuplných událostí posledních týdnů vrcholí na Roland Garros, kde nebyl ještě jediný ženský zápas shledán dostatečně atraktivním na to, aby si zasloužil nasazení do prestižní night session. Přitom výběr utkání řídí žena. A ne žádná amatérka od stolu, nýbrž bývalá světová jednička a wimbledonská vítězka Amélie Mauresmová.

„Jsem členkou hráčského výboru, kde se dokola bavíme o rovnosti a stejných příležitostech. Ty takhle rozhodně nevypadají,“ zlobí se Američanka Sloane Stephensová.

Atmosféra v ženské šatně se začala jitřit již před časem. Nedávné velké turnaje v Madridu a Římě měly být demonstrací sounáležitosti mužského a ženského okruhu. Poprvé se hrály v grandslamovém módu po dva týdny, to nejlepší z tenisu bez ohledu na pohlaví na jednom místě.

Jenže kvůli špatnému počasí poslali v Římě organizátoři tenistky při sobotním finále na kurt až v jedenáct večer před prázdné tribuny, místo aby duel přeložili na neděli, kdy byl na programu pánský titulový mač. Hnus, komentovala Australanka Rennae Stubbsová počínání turnaje, který ještě dnes vyplácí mužům dvojnásobné prize money co ženám a srovnat je hodlá až v sezoně 2025.

V Madridu zase pořadatelé oblažovali publikum sexy oděnými modelkami v roli sběraček míčků, až když se snesla vlna kritiky, nechali je převléknout. Klid vydržel jen do okamžiku, co po finále dámské čtyřhry nepovažovali za nutné dát vítězkám do ruky mikrofon a nechat je pronést děkovnou řeč. „V jakém žijeme století?“ ptala se Jessica Pegulaová, členka amerického páru s Coco Gauffovou. „Madrid s Římem byly pro ženský tenis fiaskem,“ hodnotila legenda Pam Shriverová.

Že by se na Roland Garros něco změnilo? Jestli ano, tak k horšímu. Jeho ředitelka Mauresmová loni hájila fakt, že se do programu night session za celý turnaj dostal jediný dámský duel, neobratně. „Ženský tenis nemá momentálně takovou přitažlivost jako mužský.“

Po roce se mnohé změnilo, zformovala se velká trojka Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová. A přesto se první čtyři night session proháněli pod světly Chatreierova stadionu výhradně muži. „Když s tím turnaj nebude chtít sám od sebe něco udělat, my nic nesvedeme,“ posteskla si Stephensová. „Bylo by fér, kdyby se zápasy střídaly,“ přizvukuje Linda Nosková.

Jak je možné, že v dnešní době korektnosti se Francouzi dobrovolně sami střílejí do nohy? Víc než problémem rovnoprávnosti tahle kauza zavání nešikovností zvoleného modelu. Při Australian Open a US Open se noční program hraje v dvojzápasovém bloku – jeden ženský a jeden mužský duel. V Paříži ale volí do prime timu jediný mač. Jakkoliv by si třeba i sama Mauresmová přála při něm vidět na kurtu ženy, je pod tlakem.

Denní program vysílá ve Francii veřejnoprávní televize, ten večerní už ale běží na placeném Amazon Prime Video. Ten za práva neplatí drobné, letos prodloužil smlouvu s turnajem až do roku 2027. A chce to nejlepší. Což také třeba v úterý dostal při fantastické čtyřhodinové řeži Gaela Monfilse se Sebastianem Baezem.

Naopak zápasy úvodních dvou kol v podání Šwiatekové, Sabalenkové a Rybakinové nepřekročily ani hodinu a půl. „To je samozřejmě potíž,“ uznává Mauresmová a hovoří o tom, jak by se jí zamlouvalo, kdyby se například dámské finále hrálo na tři vítězné sety.

Otázkou je, jestli tahle představa rovnoprávnosti po francouzsku není spíš dalším polínkem do ohně…