Djokovič je ve finále Roland Garros. Alcaraze zastavily křeče, přišel o game

Struhující dva sety, pak zdravotní trápení největšího favorita Roland Garros a trpký konec dlouho očekávané bitvy. Novak Djokovič postoupil na pařížské antuce do finále přes Carlose Alcaraze po výsledku 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 a pokračuje v cestě za 23. grandslamovým titulem kariéry. „Byli jsme oba na hranici fyzických možností. Teď jsem ale šťastný a hrdý, že budu hrát další finále. Je to splněný sen,“ prohlásil šestatřicetiletý Srb.

Vrchol dosavadního průběhu pařížského grandslamu měl v úvodu neskutečný náboj. Zhlédnout sestřih nejlepších momentů úvodních dvou setů mezi Carlosem Alcarazem a Novakem Djokovičem? Museli byste si přehrát prakticky všechny výměny.

Aktéři úvodního semifinále Roland Garros předváděli tenis z jiné dimenze a zadarmo si nedali jediný bod.

Do souboje generací vstoupil lépe dvaadvacetinásobný grandslamový šampion. Djokovič zaskočil dvacetiletého Španěla pestrými údery i častým zkracováním míčů. V první sadě odvrátil všechny čtyři brejkboly a došel si pro vítězství 6:3.

Bitva gradovala ve druhé sadě, kdy tahal Alcaraz za delší konec provazu a vytáhl i zřejmě nejlepší úder celého turnaje.

Srbský matador však nedal kůži lacino a odvrátil tři setboly. Španělská jednička si přesto vynutila srovnání stavu, když set ovládla 7:5.

Zcela neočekávaný vývoj přinesl start třetího setu. Alcaraze začaly trápit křeče do takové míry, že si vybral za stavu 1:1 pauzu na ošetření, čímž přišel o jeden game – navíc na svém podání.

Djokovič se dostal zpět do náskoku, který neztratil. Fyzicky limitovaný Alcaraz se už nevzmohl na víc než na jediný game, který získal až v závěru čtvrté sady.

„Je to smůla pro Carlose, co se mu v téhle fázi turnaje přihodilo. Křeče a fyzické problémy jsou tím posledním, co si můžete přát. Soucítím s ním a doufám, že se brzy zotaví,“ prohlásil Djokovič. „Říkal jsem mu na síti, že je mladý, že má spoustu času. Jsem přesvědčený, že tento turnaj vyhraje mnohokrát. Je to úžasný hráč a neskutečný bojovník.“

Alcaraz si u mnohonásobného šampiona vysloužil respekt za to, že zápas neskrečoval a vydržel na kurtu. „Musím mu pogratulovat k jeho bojovnému duchu, bojoval do posledního bodu. Snažil jsem se nemyslet, co se děje na druhé straně kurtu. Musel jsem být agresivní a hrát míče rychle po odskoku. Jsem rád, že jsem to dokázal,“ líčil Djokovič, který postoupil do sedmého finále Roland Garros a může navázat na vítězství z roku 2021. V neděli narazí na lepšího z dvojice Casper Ruud – Alexander Zverev.