Kouč Muchové: Kája je salámistka, Iga se od nás učila. Na nervy nemám sílu

Jak je na tom Karolínino tělo po tříhodinové šichtě proti Sabalenkové?

„Naštěstí tu máme dva lidi z týmu, kteří se starají o její zdraví. Ve čtvrtek dorazil i její fyzio Karel, takže ji společně s Jardou (Blažkem), který je též fyzio a taky kondiční trenér, dávali do kupy. Oni jsou tak strašně šikovní, že ji dají dohromady a bude připravená zvítězit.“

Povězte, jak vypadal program den před finále?

„Dopoledne jsme odpočívali, bavili jsme se předběžně o programu na trávu a o přípravě na Wimbledon. Pak jsme šli na trénink vedle do areálu Jeana Bouina, kde je to přeci jen klidnější. Koneckonců po nás tam šla trénovat i Iga. Zlehka jsme potrénovali, teď už půjdeme do našeho domu, abychom udělali konečnou přípravu na zápas.“

Máte pronajatý celý dům?

„Ano, asi deset minut od kurtů. Je to velká výhoda, protože Kája může zmizet tam, kde ji nikdo neotravuje. Víte, že v hotelu jsou tenisté, kteří se stále potkávají. Takže aby byla co nejvíc mimo tohoto cirkusu, zvolili jsme takovou variantu a ukazuje se, že to bylo velmi správné.“

Jak probíhají porady před zápasem?

„Většinou si jako první sám prohlédnu zápasy další soupeřky hlavně ze současného Roland Garros. Někdy vybereme i některý zápas z minulosti. Pokoušíme se načíst hru a dohodnout se, co budeme hrát další den. Většinou to děláme jen ve dvojici s Kájou, někdy přijde i Jarda, když zrovna není unavený, protože toho má vážně hodně. Jeho postřehy jsou velmi cenné, protože také hrával tenis. A Kirsten (Flipkensová) nám posílá statistiky, jelikož spolupracuje s firmou na datovou analýzu. Je dobré si potvrdit, že to, čeho jsme si všimli, je i statisticky podpořené. Takhle se vždy dohodneme, co budeme hrát a Karolína si to pak napíše. A tyhle poznámky si pak bere na kurt. Někdy se do nich podívá, někdy ne. Ale už jen to, že si je napíše, jí pomůže.“

Podíváte se i na zápasy krajanky Barbory Krejčíkové se Šwiatekovou? V posledních dvou utkáních Polku porazila.

„Dobrý nápad, možná uděláme i to. Taky jsem koukal asi půl hodiny na trénink Igy, takže jsem si též některé věci načetl.“

Jak těžko se staví taktika proti Šwiatekové?

„Nevidím v tom nic nemožného. Už svou představu mám.“

Grandslamové finále pro Karolínu bude nová zkušenost. Unese ho psychicky?

„Víte dobře, že Kája je trochu salámistka. Z ničeho si moc nedělá, je velmi klidná a v životě vyrovnaná. Už byla v semifinále Austrálie, finále je to ale první. Ve čtvrtek to bylo vidět na jejích emocích, po zápase se i rozplakala, bylo to velmi dojemné. I já jsem upustil slzičku, protože si to fakt zasloužila. Ještě jsem snad neviděl, že by se Kája rozplakala z radosti. Ale pevně věřím, že už je natolik ostřílenou hráčkou, že ji důležitost zápasu negativně neovlivní.“

Muchová porazila na grandslamech už pět soupeřek z top 10 za sebou. Co má oproti jiným navíc?

„Zajímavá otázka. Jsem přesvědčený, že její velkou výhodou je, že v mládí dělala strašně moc sportů. To je to, co z ní udělalo tak šikovnou hráčku. Musí mít i vrozené, že se hrozně rychle učí. Fantastické je, že ve všem chce vynikat. Říkala mi před pár lety, že dělala spoustu sportů, ale ona je nechtěla jen zkoušet, chtěla být ve všech nejlepší. Každý sport vnímala tak, aby se v něm zlepšila. To jí dalo perfektní základ k tenisu. Nemá problém zkusit něco nového. S tím jsem v minulosti měl u svých svěřenkyň největší problém. Děvčata se velmi nerada pouštěla do nových věcí a raději trénovala, co umí až do úplného perfekcionalismu. Kája je ale opak. Ona svou hru strašně ráda obohacuje, a když přijde něco nového, úplně ožije. Tím pádem má potom z čeho vybírat.“

Co si vybavíte ze vzájemného utkání Muchové se Šwiatekovou z roku 2019 v Praze?

„Velmi dobře si ho pamatuji, bylo velmi vyrovnané. Už tehdy jsem říkal, že z Igy jednou bude vynikající tenistka. Moc se mi líbila. Bylo super, že Iga s Kájou prohrála, ale na dalších turnajích nás s trenérem stále vyhledávali. Její trenér nám jednou řekl: Řekněte, kdy chcete trénovat a i kdybychom byli domluveni s někým jiným, raději to zrušíme a půjdeme trénovat s vámi. Moc se mi líbilo, že Iga na sobě vždy chtěla pracovat. A jelikož je Kájina hra nevšední, chtěla se naučit, jak s ní hrát. Proto s ní chtěla tolik trénovat. I to ji dostalo tam, kde je. Klobouk dolů, má za sebou a nejspíš i před sebou neskutečné výsledky. Iga byla vždy jednou z tenistek, které jsem s ohledem na její přístup dával za vzor dětem u nás v projektu Hrajme tenis, Slovensko. Moc ji obdivuji a uznávám.“

Zdá se, že i obě soupeřky spolu mají nadstandardní vztah.

„Podle toho, co mi Kája povídala, ano. Velmi dobře spolu vycházejí. Iga sice v poslední době s ostatními tenistkami tolik nekomunikuje, ale Kája říkala, že s ní se stále baví relativně často. Obě se velmi respektují, tak bych jejich vztah zhodnotil.“

Zůstáváte jako tým stále zavření v bublině, nebo jste si po úspěšném semifinále dovolili trochu slavit?

„Máme velkou výhodu, že jsou tu Kájini rodiče, což moc pomáhá. Vždy po vítězném zápase si spolu přiťukneme. Dáme si vínko, přijdou k nám na večeři. Ve čtvrtek bylo poprvé šampaňské. Velmi decentně jsme to oslavili.“

Stále mluvíme o Muchové, ale jaké bude první grandslamové finále pro vás?

„Nedokážu si to úplně představit. Ale můžu vám říct, že jsem tak strašně emočně unavený, že to asi budu zvládat docela dobře. Už často ani nemám sílu na to se nervovat. Finále ale budu prožívat jako správný profesionál a taky udělám vše, aby to dobře dopadlo.“