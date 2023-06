Velké finále: Czech Open, či Poland Garros? Cesta za snem a 54 miliony

Pekárna u Igy jede v Paříži na plný výkon. Už naservírovala pět bagelů, jak Američané podle kulatého pečiva říkají kanárům. Šwiateková ještě během letošního Roland Garros neztratila jediný set, na kurtu cestou do finále strávila o víc než čtyři hodiny méně než Karolína Muchová. Tahle karta mluví před finále pro Polku, dceru olympionika ve veslování.

Češka se v pátek sbírala z tříhodinové semifinálové řeže proti Aryně Sabalenkové, kterou končila v křečích. Po poledni si v horkém dni zatrénovala stranou pozornosti v přilehlém areálu Jeana Bouina. Ve čtvrtek za ní do Paříže přiletěl i druhý fyzioterapeut z Prahy, jenž se spolu s Jaroslavem Blažkem postaral o tělo finalistky.

„Karel s Jardou jsou tak strašně šikovní, že ji dají do kupy a bude připravená zvítězit,“ věřil tenistčin slovenský kouč Emil Miške, na jehož bedrech je v pronajatém domě kousek od areálu připravit co nejlepší taktiku proti světové jedničce.

Muchová je přírodní talent, nátury flegmatické, sebevědomí zdravého. Nechová se arogantně, ale ví, co umí. Už dokázala nesčetněkrát, jak proti těm nejlepším umí. Její výsledky zvlášť na grandslamech přímo vyzývají hodit žebříčkové předpovědi do koše.

Na turnajích velké čtyřky už porazila pět soupeřek z top 10 za sebou.

V kariéře má stoprocentní bilanci s protivnicemi z elitní trojky pořadí WTA: 5:0!

Se světovou jedničkou se utkala jedinkrát a taky uspěla, když Ashleigh Bartyovou zdolala před dvěma lety na jejím domácím Australian Open 1:6, 6:3, 6:2.

Pokud je pro někoho výzva po dvojce Aryně Sabalenkové skolit i jedničku a obhájkyni pařížského titulu Šwiatekovou proveditelná, je to česká Karo. Nakonec už to jednou zvládla.

Pařížské finalistky spolu opakovaně trénovaly, znají se dobře. Když o sobě mluví, neoslovují se příjmením, ale hezky kamarádsky - Iga a Karolína. K ostrému zápasu se proti sobě Muchová se Šwiatekovou ale postavily jedinkrát. Před čtyřmi lety v chladné a upršené Stromovce na pražském WTA turnaji, když pro obě teprve vše začínalo.

10 let, SEDM finále. Češky na grandslamech řádí. Připomeňte si slavné bitvy Video se připravuje ...

Češce bylo dvacet dva, Polce skoro osmnáct. Obě v tu chvíli kroužily kolem stého místa žebříčku. Muchová doma dostala volnou kartu do hlavní soutěže, Šwiateková musela bojovat v kvalifikaci. „Vybavuji si toho spoustu. Hodně pršelo, poslední kolo kvalifikace a první proti Karolíně jsem kvůli tomu hrála v jeden den. Byla jsem nováček, šlo o jeden z mých prvních turnajů na WTA,“ zmiňuje Polka svou psycholožku Abramowiczovou, jež jí tenkrát v Praze suplovala i trenéra.

„Bylo povolené koučování, já na ní pořád chrlila nějaké nesmysly, ona se mě snažila uklidnit. Teď už se tomu směju, ale tenkrát jsem byla pěkně vystresovaná,“ líčila Šwiateková, jež těsné utkání prohrála 6:4, 1:6, 4:6 a plačící soupeřku pak Muchová přispěchala na druhou stranu sítě obejmout. Sama pak postoupila až do finále, svého prvního na WTA Tour, což ji poprvé katapultovalo do top 100 žebříčku.

V Paříži je v sázce mnohem víc. Už teď je Muchová virtuálně nejvýš v kariéře - na 16. místě. Titul by ji vystřelil poprvé do top 10 – na desáté místo těsně za českou jedničku Petru Kvitovou. I odměna je snová. Šampionka inkasuje 2,3 milionu eur (54 milionů korun), poražená bere polovinu. Zapsat se do dějin jako teprve pátá grandslamová šampionka z Česka je ale k nezaplacení.