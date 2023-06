Dojatý Djokovič: Můj nejtěžší grand slam! Na kurtu se omlouval soupeři

Veďte si dál hospodské diskuse o nejlepším tenistovi dějin. Srb Novak Djokovič má ovšem nejpádnější argument poté, co na Roland Garros porazil Nora Caspera Ruuda 3:0 na sety a získal bezprecedentní třiadvacátý grandslamový titul. O jeden zářez tak překonal výkon Rafaela Nadala. „Není náhoda, že jsem třiadvacátý titul získal tady, byl to pro mě nejtěžší grand slam kariéry,“ řekl Djokovič.

Novak Djokovič seděl uprostřed kurtu Philippa Chatriera a sledoval ho celý svět. On sám se ale před ním schoval pod bílý ručník a chvíli byl jen se svými myšlenkami. Tohle byl jeho okamžik, chvíle pro muže, který se právě stal, aspoň podle ceněného počtu grandslamových vítězství, nejlepším tenisovým hráčem historie.

„Chtěl bych poslat zprávu všem mladým lidem. Jednou jsem taky byl sedmiletý kluk, který snil o tom, že vyhraje Wimbledon a bude světovou jedničkou,“ řekl Djokovič o pár minut později.

Jeho sny se zcela naplnily v nedělním boji v Paříži proto chladnokrevnému Norovi Casperovi Ruudovi. Jeden z lídrů mladé generace měl už v grandslamovém finále třetí šanci. Vloni v Paříži ale padnul proti možná poslednímu vzepětí Rafaela Nadala, na US Open ho v začínající rivalitě nové éry porazil Carlos Alcaraz. A teď?

„Další den, další rekord pro tebe. Další den, kdy jsi přepsal tenisovou historii, jako už tolikrát,“ vzdal Ruud hold rekordmanovi dějin. „Je těžké popsat, jak jsi dobrý, jakou jsi inspirací pro celý tenisový svět. Jsem šťastný, že jsem ten první, kdo ti může pogratulovat.“

Ruud do pařížského finále skončil třemi vítěznými gamy, Djokovič si ale brejk získal zpátky a klíčovou první sadu dotáhnul po úmorné hodině a půl v tie-breaku, kde však soupeři povolil jediný bod. Pak už svým skvělým servisem a dominantním tlakem od základní čáry mučil Ruuda a udržel ho na distanc. V dalších dvou setech mu stačil jediný brejk. V závěru třetí sady sice za stavu 3:4 prohrával 0:30, jeho míček zahraný pod tlakem ale padl na pásku a pak na Ruudovu polovinu kurtu. Djokovič se zvedl a pak přišel rozhodující brejk. Zápas už dotáhnul a jako nejstarší šampion Roland Garros se vyrazil obejmout se svými blízkými v hráčské lóži. Zpátky na kurt přišel v červené teplákovce, na níž svítilo všeříkající číslo 23.

„Omlouvám se za dnešní výsledek,“ vzkázal v reakci na Ruudův hold. „Není to pro tebe nejlepší konec, máš ale za sebou neuvěřitelné dva roky. V posledních čtyřech, pěti letech jsi nejkonzistentnějším hráčem na tour. Přeji ti vítězství proti každému, kromě mě…“

Djokovič byl po zápase viditelně dojatý a byla to pro něj opravdu přelomová chvíle. Do svých nejlepších let vletěl jen chvíli poté, co se na kurtech rozjel historický souboj mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem. Dostal se přímo do středu nejlepší éry tenisových dějin. A obě legendy nakonec nechal v počtu grandslamových titulů za sebou. Pro sportovní svět to byla událost, kterou si nenechali ujít fotbalisté Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovič, Kylian Mbappé, legendární quarterback Tom Brady či boxer Mike Tyson.

„Chci vám poděkovat, že jste mě přišli podpořit. Je pro mě čest mít tady tolik sportovních hvězd,“ řekl Djokovič.

A ještě nic nekončí. Srb se díky triumfu v Paříži po dvou měsících vrátil na místo světové jedničky, z kterého vystrnadil svého semifinálového soupeře Alcaraze. V polovině sezony je navíc s triumfy z Australian Open a Roland Garros na cestě zaútočit na kalendářní grand slam. Djokovič se kvůli odporu proti očkování nezúčastnil posledního US Open, na grandslamech tak drží vítěznou sérii 21 zápasů od loňského Wimbledonu. Na turnajích velké čtyřky prohrál naposledy loni ve čtvrtfinále Roland Garros s Nadalem.