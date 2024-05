Zlité davy v Paříži? Není to tak horké. Macháč si věří, co loučení Plíškové?

Prořídlá armáda českých tenistů a tenistů si na deštěm poznamenaném Roland Garros nakonec vůbec nevede špatně. „Není to tak zlé, jak jsem bál. Markéta Vondroušová se pomalu rozjíždí a mohlo by to být zajímavé, Tomáš Macháč si teď věří na Medveděva, jak je jeho zvykem,“ hlásí se přímo z Paříže v novém díle podcastu Centrkurt redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch.