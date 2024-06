Maky proti královně kanárů. Hrozba ponížení, občas bojujete jen o game

Od mala obdivuje Iga Šwiateková Rafaela Nadala. Za relativně krátký čas, co je profesionálkou, si vybudovala podobnou antukovou auru. Právě živí šestnáctizápasovou sérii neporazitelnosti na oranžové hlíně, žene se za čtvrtým pařížským titulem. Poté, co ve 2. kole ustála salvu 54 vítězných úderů Naomi Ósakaové a odvrátila mečbol, získala v turnaji nový život. Což v tenise funguje tak, že jste později ještě hůř k poražení.

Své se o tom v osmifinále dozvěděla Ruska Anastasia Potapovová. Šwiateková s 41. hráčkou žebříčku zametla v druhém nejrychlejším zápase dějin na antukovém grandslamu za 40 minut 6:0, 6:0. „Říkali mi to rovnou na kurtu. Prý že Iga vyhrála 12:0 a co na to říkám. Odpověděla jsem, že úplně nadšená nejsem. Ale všichni víme, že ona takhle jako šílenec hraje. Je to asi nejtěžší zápas, jaký tu může být,“ pokrčila rameny světová šestka Vondroušová, jež je před dnešním časně odpoledním čtvrtfinále v očích bookmakerů totálním outsiderem.

Pro většinu světa je víc než jméno postupující otázkou, zda Maky dokáže ze čtvrtfinále udělat skutečný zápas, či bude v plném provozu „Pekárna u Igy“. Tenhle termín se vžil díky anglickému výrazu bagel, kulatému pečivu symbolizujícímu nulu, jehož českým ekvivalentem je kanár. Polka je rozdává na počkání.

Své by mohla vyprávět Karolína Plíšková, která před třemi lety ve finále tisícovkového turnaje v Římě podlehla Šwiatekové 0:6, 0:6 a konec mače byl pro ni, stejně jako pro mnoho dalších Polčiných soupeřek, vysvobozením.

Ta od začátku sezony 2023 vyhrála kanárem celkem 33 setů. Žádná jiná hráčka na WTA Tour jich nemá za tu dobu ani polovinu. Jeden z čistých setů šel i na konto Vondroušové, která v listopadu proti světové jedničce ve skupině Turnaje mistryň v Cancúnu kapitulovala 6:7, 0:6. Šlo o podobný zápas jako pár měsíců předtím v Cincinnati (6:7, 1:6). „Jakmile vyhraje první set a dostane se do zápasu, valí se to na vás. Rychle se můžete dostat do problémů, že chcete vyhrát alespoň game,“ líčí Vondroušová, která ještě Polce nevzala ve třech zápasech jedinou sadu a nejhorší zkušenost s ní udělala právě na Roland Garros. V roce 2020 dorazila do Paříže obhajovat finále a od tehdy ještě 54. hráčky žebříčku inkasovala hned v úvodním kole příděl 1:6, 2:6.

Šwiateková připomíná stroj. Na tiskových konferencích hovoří kadencí kulometu, působí až neuroticky. Výborně se hýbe, jedním úderem zvládne přejít z obrany do útoku. Přeliftovanými míči hranými často bleskově po odskoku jako v ping pongu vytahuje soupeřku mimo kurt. „Má svoje zautomatizované šablony. I když víte, kam míček poletí, nemáte šanci. Také v důležitých situacích se svých kombinací drží. Díky tomu dokáže zahrát i pod tlakem svižně a tak, že s tím nejde skoro nic dělat,“ popsala Marie Bouzková, která Polce čelila před pár dny ve 3. kole a uhrála vcelku lichotivý výsledek 4:6, 2:6.

Antuková virtuosita Šwiatekové občas nutí soupeřky hrát to, co nechtějí. Pokoušet se o riskantní řešení, které jejich hře nejsou vlastní. Jenže to je cesta do pekel. Bouzková nabízí jiný návod. „Důležité je se jí dostat pod kůži. A to nejde jinak, než bojovat o každý míč a co nejdéle s ní na kurtu vydržet. Dostat ji do těžkých stavů, každému se pak začne klepat ruka. Musíte stále věřit své hře,“ říká.

Tak jako Karolína Muchová při loňském finále Roland Garros. S Polkou prohrávala 2:6, 0:3, ale dokázala tok mače zvrátit a ještě málem zvítězit (2:6, 7:5, 4:6). Vondroušová tehdy sledovala velký moment kamarádky ze Štvanice doma v Praze a samým stresem se rozplakala.

Dnes na Chatrierově stadionu přichází její chvíle.