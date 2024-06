Alcaraz má titul z Roland Garros za houževnatost. Začíná éra mladých

Tři grandslamové tituly, po jednom z betonu, trávy a antuky, už vyhrál Carlos Alcaraz. V pouhých jednadvaceti letech to dokázal jako nejmladší v dějinách. Výjimečný mladík z Murcie umořil ve finále Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 po 4 hodinách a 19 minutách. Vládu nad mužským tenisem tak definitivně přebírají mladí – na první místo žebříčku nastoupí Ital Jannik Sinner, druhý bude šampion Paříže. Tihle dva si rozdělili tři z posledních čtyř grandslamů.

Dvoumetrový Alexander Zverev odstartoval Roland Garros triumfem nad čtrnáctinásobným šampionem Rafaelem Nadalem, jemuž zbývá už možná jen pár měsíců kariéry. Stejně se Němec titulu nedočkal. Na poslední chvíli mu cestu k Poháru mušketýrů zastoupila jiná španělská superstar – Carlos Alcaraz.

Sedmadvacetiletý rodák z Hamburku platí za korunního prince tenisu, zvlášť na antuce velmi nebezpečného. V první fázi kariéry narážel na velkou trojku. Roger Federer už ale ukončil kariéru, Nadal je svým stínem, obhájce Novak Djokovič skončil v Paříži místo na pódiu na operačním sále. Nejotevřenější Roland Garros za posledních dvacet let mohlo být Zverevovým momentem. I on však seznal, že přichází nová generace. Silnější, než je on sám. Což nakonec uznal.

„Tomu klukovi je jednadvacet a má tři grandslamy. Už teď patří do Síně slávy,“ prohodil Zverev, když zklamaně přebral trofej vicemistra.

Alcaraz ukázal v nedělním odpoledni vše, čím je výjimečný. Hlava, srdce, odvaha – to je jeho trojslovná mantra. Kvalita finále sice zaostala za velikostí okamžiku, za mentální odolnost si však trofej zasloužil.

Vyhrál i třetí grandslamové finále, ke kterému nastoupil. Druhé z toho v pěti setech po loňském senzačním vyvrcholení Wimbledonu s Djokovičem. V pětisetových zápasech vylepšil kariérní bilanci na 11:1. Nesložil ho ani kolaps ve třetí sadě, kterou z 5:2 prohrál 5:7. V posledních dvou sadách už vyčerpaněji působícího Zvereva zničil a po mečbolu se hrnul do své lóže obejmout také kouče Juana Carlose Ferrera, taktéž pařížského šampiona.

„Když jsem byl malý kluk, spěchal jsem vždy domů k televizi, abych mohl sledovat tenhle turnaj. Teď tu před vámi zvedám nad hlavu trofej. Neskutečný pocit,“ jásal Alcaraz, když přijal Pohár mušketýrů od šestinásobného pařížského šampiona Bjorna Borga. Věděl, že nebyl lepším, ale psychicky odolnějším mužem v titulovém boji.

Zverev prohrál i druhé grandslamové finále kariéry. Obě měl skvěle rozjeté. V roce 2020 katastrofálně přišel z náskoku 2:0 o korunu US Open proti Dominicu Thiemovi. Nyní vedl znovu, byť jen 2:1 na sety.

Byl to však Alcaraz, jenž se během antukové sezony potýkal se zraněním pravačky a měl pochyby, zda vůbec do Paříže dorazí, kdo uspěl. Byť po celý turnaj nepředváděl svůj top tenis, ze 128 tenistů na startu zůstal stát jako poslední. Nakonec tak to říká i nápis na ochozu Chatrierova stadionu – Vítězství patří tomu nejhouževnatějšímu.

Grandslamové tituly Carlose Alcaraze

US Open: 2022

Wimbledon: 2023

Roland Garros: 2024

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - finále:

Alcaraz (3-Šp.) - Zverev (4-Něm.) 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.