US Open ONLINE: Halepová končí jako první jednička v 1. kole, hrají Češky

Od roku 1968, odkdy se datuje open éra, je Halepová pátou hráčkou, která v pozici světové jedničky nepřešla na grandslamu úvodní kolo. Před ní nezvládly zahajovací zápas její krajanka Virginia Ruziciová na Australian Open v roce 1979, Němka Steffi Grafová ve Wimbledonu 1994, dvakrát Švýcarka Martina Hingisová (ve Wimbledonu 1999 a 2001) a loni Němka Angelique Kerberová na Roland Garros.

"Nehrála jsem nejlépe a ona hrála výborně. Věděla jsem, že to umí. Zatlačila mě a já se z toho nedostala," řekla Halepová. "Nenašla jsem rytmus a prohrála, tak to je. Nemám moc co říct. Žádné drama, ale je to nepříjemné."

Před rokem došla třiatřicetiletá Kanepiová na US Open z kvalifikace až do čtvrtfinále a na své výkony nyní navázala. Do Halepové se pustila zostra a na zrekonstruovaném kurtu Louise Armstronga vedla za 22 minut 5:1. Ve druhém setu Halepová srovnala z 0:3 na 4:4, ale poslední dva gamy získala 44. hráčka světa Kanepiová a podruhé v kariéře porazila první hráčku světa. "Celý zápas jsem vydržela hrát agresivně," řekla Estonka, která nasázela 26 vítězných úderů.

"New York jsem vždycky milovala," prohlásila Kanepiová, která hrála na US Open čtvrtfinále i v roce 2010. "Miluju zdejší atmosféru, kurty i klima."

Halepová si přitom před turnajem věřila, jelikož zvítězila v Montrealu a v Cincinnati prohrála až ve finále. Na US Open ale dopadla stejně jako loni, kdy nestačila na Rusku Marii Šarapovovou. "Horší to být nemůže," říkala Rumunka před turnajem.

Loni hrála US Open jako nejvýše postavená hráčka dvouhry v žebříčku WTA Karolína Plíšková a s turnajem se rozloučila ve čtvrtfinále.

První kolo v pondělí odehraje i třiadvacátá nasazená Barbora Strýcová, kterou čeká na kurtu č. 11 duel s domácí kvalifikantkou Danielle Laovou. Lucie Šafářová se utká s Chorvatkou Petrou Martičovou, představí se i obě debutantky Marie Bouzková a Karolína Muchová.

Pondělní program (začátky v 17:00 SELČ):

Dijasová (Kaz.) - Karolína Plíšková (8-ČR),

Kurt č. 8: 4. zápas Bouzková (ČR) - Bogdanová (Rum.).

Kurt č. 9: 3. zápas Šafářová (ČR) - Martičová (Chorv.).

Kurt č. 11: 3. zápas Strýcová (23-ČR) - Laová (USA).

Kurt č. 15: 2. zápas Muchová (ČR) - Jastremská (Ukr.).

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy - dvouhra - 1. kolo:

Kanepiová (Est.) - Halepová (1-Rum.) 6:2, 6:4,

Svitolinová (7-Ukr.) - Vickeryová (USA) 6:3, 1:6, 6:1,

Wang Čchiang (Čína) - Rybáriková (31-SR) 6:2, 6:2,

Teichmannová (Švýc.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0,

Lapková (Běl.) - Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:3,

Beguová (Rum.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:3.