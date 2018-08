Plíšková: Trenéra z Česka už nechci. S ženskýma nepanikaříme

Někdo mezi newyorskými mrakodrapy strádá, někomu dodává prostředí nejrušnějšího grandslamu sílu. Karolína Plíšková patří do druhé sorty hráček a dobře to o sobě ví. Finále v sezoně 2016, čtvrtfinále loni. Ač prožila rušné týdny, od svatby v Monaku přes výsledkově trpký návrat do práce po rozluku s koučem Tomášem Krupou, nepanikaří. V úvodním kole přemohla Zarinu Dijasovou, dnes vyrukuje na Rumunku Anu Bogdanovou (83. na WTA).

Loni jste hrála US Open jako světová jednička a obhájkyně finále, jíž bylo všude plno. Letos patříte až do druhého sledu favoritek. Je to výhodnější pozice?

„Asi jo. Loni se mi hrálo docela blbě, i když jsem udělala čtvrtfinále. Byla jsem jako jednička nervózní a pod tlakem. Teď je zájem médií menší, což je fajn. Přitom mám na sebe pořád vysoké nároky. Vím, že můžu spoustu holek porazit. Rozhodně nejsem spokojená s jedním vyhraným kolem.“

Základním cílem je postup do druhého týdne?

„Ano. Dostat se do druhého týdne a v něm už se může stát cokoliv. V poslední době se mi nedařilo vyhrát pár zápasů v řadě. Potřebuju se dostat na vlnu, aby se některé věci staly automatickými. Pak si začnu trošičku víc věřit.“

Vaše poslední výsledky na US Open vám musejí do turnaje dodat trochu kuráže.

„Ráda se sem vracím. A nezáleží na tom, v jaké jsem formě, ani že jsem na předchozích turnajích ve Státech neměla dobré výsledky. Tady cítím zvláštní energii, jsem tu sebevědomější. Podmínky mi sedí, cítím se dobře, mám tady z předešlých dvou let nahráno spoustu zápasů.“

Špatné výsledky z posledních turnajů vámi neotřásly?

„Měla jsem těžké soupeřky, nepotkal mě ani jeden lehčí los. Prohrála jsem s Bertensovou, Sabalenkovou, Makarovovou. Těžké zápasy, může se stát, že je prohrajete. Ale necítila jsem se vážně nijak zle. Proto jsem zůstala pozitivní a nepanikařila jsem. Toho se snažím držet, ať se děje, co se děje. Moc dobře vím, jak rychle se všechno může otočit. Tohle je grandslam, někdo se na něm cítí líp, někdo hůř. Stát se může všechno.“

Už nebudu mít českého trenéra

Hovořila jste o tom, že jste pod přísným koučem Tomášem Krupou ztratila radost z tenisu. Už se vrací?

„Rozhodně. Párkrát jsem sice prohrála, ale cítím se lépe. Nemusím se nutit do tréninků, těším se na ně, pracuju s větším nasazením, což je základ. Spousta věcí je lepších, to se projeví i na kurtu.“

Čemu přičítáte ztrátu radosti z tenisu?

„Nechci to vyloženě na někoho svádět. Sama na sebe vyvíjím tlak, abych hrála dobře a měla výsledky. Některé věci si nesedly. Výsledky nebyly úplně vynikající, což člověku nepřidá. Proto jsem se rozhodla, že už nebudu mít českého trenéra. Teď mám okolo sebe velmi pozitivní lidi. I když se něco nepodaří, jdu trénovat a učit se něco jiného. Nechci lítat v nebi, ale cítím se teď mnohem šťastnější.“

Říkáte, že již nechcete trenéra z Česka. Je to nadsázka, nebo skutečné předsevzetí?

„Třeba se někdo nový časem objeví, ale už nechci být součástí kolečka trenérů, které si mezi sebou točíme. Už jsem o tom přemýšlela minulý rok, ale pořád tam byl Tomáš (Krupa), kterého jsem chtěla zkusit a věřila jsem, že by to mohlo fungovat. Teď ale nevidím vůbec nikoho, koho bych chtěla. Navíc Češi jsou docela negativní a na sebe strašně nároční. Já jsem taková taky, to není nic špatného, ale ne vždycky to je to, co potřebuju. Občas pomůže víc srandy a lehkosti na tréninku.“

Na kondici pracujete s Markem Všetíčkem, trénujete víc, než jste byla zvyklá. Mohlo vás i toto poznamenat?

„Nebudu říkat, že ne. Ale já té kondiční práci furt věřím, necítím se megavyřízená. I kdyby se neukázala letos, neztratí se. Budu mít natrénováno, ještě uděláme dobrou přípravu v zimě a příští rok se ukáže. Na kondici se musí pracovat, to nejde jinak. Je možné, že jsem z toho byla trošičku unavenější, ale fyzicky se cítím dobře. Možná mi trochu chyběla jiskra, ale doufejme, že už je doufejme zpátky.“

Všetíček vás podle původních plánů měl doprovodit do New Yorku, ale na US Open chybí. Proč?

„Měla jsem nějaké zdravotní problémy, tak jsem se rozhodla vzít sem s sebou svého fyzioterapeuta, jinak ale se Všéťou vše pokračuje při starém.“

Novickou v týmu je wimbledonská šampionka Conchita Martinezová, jež loni v All England Clubu pomohla k triumfu španělské krajance Garbiňe Muguruzaové. Čím vám nejvíc prospívá?

„Už po pár dnech, co jsme tady, můžu říct, že mi dala hodně. Strašně maká, nenechá mě vypustit jedinou minutu tréninku, což právě teď potřebuju. Její španělské drily mi můžou hodně pomoct. V tréninku jedu na sto procent, s čímž jindy mívám problém.“

Povahově jste si sedly?

„S ní i s Reannae (Stubbsovou) si rozumím. Jsou to ženský, což je plus. Nepanikaří, jsou pozitivní a pohodářky. Každá mluvíme jiným jazykem, užijeme docela srandu. Díky nim se mi vrátila radost z tréninků, což je nejdůležitější, protože v zápasech se vždycky kousnu víc. Ale když se trápím v tréninku, je to většinou blbý.“