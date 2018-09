Djokovičův zlom, po šoku v Paříži výlet na horu: Vdechl jsem motivaci!

Před loňským US Open ukončil sezonu, na tu novou pak angažoval i kamaráda Radka Štěpánka, který se rozloučil s profesionální kariérou. Jenže nic nešlo podle plánu. Novak Djokovič na začátku roku vypadl ve čtvrtém kole Australian Open, obnovil si zranění lokte a musel na operaci.

Když se pak po měsíci vracel na kurty, byla to těžká bída, prohrál pět zápasů z prvních osmi a nálada v týmu byla pod bodem mrazu. Ukončil spolupráci se superkoučem Andrém Agassim a rozešel se i se Štěpánkem. V květnu sice postoupil do semifinále turnaje v Římě, ale pořád to nebylo ono, na French Open pak přišel čtvrtfinálový šok s přízrakem turnaje Italem Marco Cecchinatem.

V tu chvíli Djokovič vypnul. Vzal manželku Jelenu a vyrazili na pětidenní výlet do hor. Jeden den se po třech hodinách vyškrábali na vrcholek Montagne Sainte-Victoire ve francouzském Provence, kterou proslavil svými obrazy Paul Cézanne.

„Sedli jsme si a jen sledovali svět z ptačí perspektivy, jen se tak nadýchat nové inspirace a motivace,“ vyprávěl Djokovič po svém třetím triumfu na US Open. „Přemýšlel jsem o tenise, o tom, jaké ve mně tenis probouzí emoce. Všechno to byla pozitiva. Cítil jsem, jako bych chytil v tomhle sportu druhý dech. Zbytek už je historie, která je vidět ve výsledcích i v tom, jak jsem se cítil. Od tohoto okamžiku jsem cítil obrovskou vlnu energie, která mi vydržela až doteď,“ popsal svou proměnu.

Djokovič: Dost jsem se naučil. O sobě i o životě

„Nového“ Djokoviče nejvíce pocítili jeho soupeři. Jednatřicetiletý Srb začal předvádět tenis, který mnozí považují za nejlepší v jeho kariéře. Počtvrté ovládl Wimbledon, v Cincinnati doplnil sbírku titulů Golden Masters a vše završil dech beroucím triumfem ve Flushing Meadows.

„Abych byl upřímný, předpokládal jsem, že po operaci se vrátím do formy hodně rychle. Ale nakonec mi to zabralo tři nebo čtyři měsíce. Za tu dobu jsem se o sobě dost naučil, naučil jsem se být trpělivý, v čemž jsem nikdy nebyl moc dobrý,“ přemítal Djokovič, jaká se v něm udála proměna. „Ale zároveň mi život ukázal, že dobré věci potřebují čas, musí se na nich pečlivě pracovat, aby zapadly na místo, takže se můžete uklidnit a vybalancovat. Poslední dva měsíce byly fantastické,“ dodal.

Před „vybalancovaným Djokerem“ se teď rozkládá zářná budoucnost. Po US Open poskočí na třetí místo žebříčku, a protože neobhajuje v závěru sezony žádné body, může se celkem rychle vrátit i na trůn pro nejlepšího tenistu planety.

„Snažím se zůstat nohama na zemi. Miluju tenhle sport. Dokud ve mně bude tahle jiskra, budu se vážně snažit. Pořád to cítím. Pořád mám spoustu vášně. A možná i víc než to, mám v sobě vůli pracovat a věnovat tomu každý den,“ prohlásil Djokovič s tím, že si chce zachovat nadhled, který mu přinesl zmíněný výlet na vrcholek francouzského masivu.

„Jen jsme se odřízli od všeho a nahlédli věci z jiné perspektivy. Od té doby je pro mě tenis úplně jiný. V řeči výsledků jsem hrál finále v Queen’s, vyhrál Wimbledon, Cincinnati a teď US Open. Myslím, že zase brzy vyrazíme na nějaký výšlap,“ usmál se muž, který se co do počtu grandslamových triumfů právě vyrovnal svému idolu Petu Samprasovi.