US Open ONLINE | Plíšková a Muchová hrají o postup mezi nejlepších 32 hráček | iSport.cz

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6. • Reuters

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6. • Reuters

Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open, v duelu s Terezou Martincovou se ale hodně trápila a vyhrála dvakrát 7:6. • Reuters

Přes síto prvního kola US Open prošly čtyři Češky. Dvě z nich se ve Flushing Meadows představí během středečního večera. Do akce jdou dvě Karolíny - Plíšková a Muchová. Prvně jmenovaná může v New Yorku pomýšlet na pozici světové jedničky. Dalším krokem, který k tomu potřebuje udělat, je porazit Gruzínku Mariam Bolkvadzeovou. Na Muchovou zase čeká soupeřka z Tchaj-wanu, a to Sie Su-wej. Obě utkání českých tenistek můžete sledovat ONLINE na iSport.cz