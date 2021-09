Česká tenistka Petra Kvitová během úspěšného vstupu do US Open • Reuters

Dvě české tenistky se dnes představí v rámci 3. kola US Open. Petru Kvitovou čeká) podle plánu kolem 18. hodiny) řecká ranařka Maria Sakkariová, jenž naposledy vyřadila Kateřinu Siniakovou. Karolína Plíšková půjde do akce večer (kolem 21:00) proti Australance Alje Tomljanovičové. Postoupí do osmifinále turnaje v New Yorku obě české hráčky? ONLINE REPORTÁŽ z utkání sledujte na iSport.cz.