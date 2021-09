Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Česká tenistka Karolína Plíšková se přes Rusku Anastázii Pavljučenkovovou pokusí postoupit do čtvrtfinále US Open. Donedávna šlo o její nejúspěšnější grandslam, když ve Flushing Meadows v roce 2016 pronikla do finále. Tenhle výsledek dokázala letos zopakovat na Wimbledonu, ale grandslamový titul jí stále uniká. Povede se jí další krok za tímto snem a doplní ve čtvrtfinále US Open Barboru Krejčíkovou? Její snažení sledujte ONLINE na iSport.cz, do akce půjde před půlnocí středoevropského času.