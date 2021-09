Můžu tu porazit každou soupeřku, věří si čtvrtfinalistka Plíšková

Na Grandstandu ve větrném podvečeru sehrála zápas, který se jí do paměti nevryje. Nebyla to extra podívaná, na to se však historie ptát nebude. Do archivů se naopak zapíše, že Karolína Plíšková postoupila na US Open 2021 přinejmenším do čtvrtfinále. To si vysloužila díky výhře v utkání, v němž se střetly dvě poražené finalistky z posledních grandslamů. Ta wimbledonská Plíšková skolila pařížskou vicemistryni Anastasii Pavljučenkovovou 7:5, 6:4. A v dalším kole ji čeká lepší ze zápasu Bianca Andreescuová – Maria Sakkariová.