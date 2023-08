US Open ONLINE: Čtyři Češky v akci, Plíšková hraje jako první

Další čtyři české tenistky zabojují ve čtvrtek o postup do 3. kola na grandslamovém US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená devítka Markéta Vondroušová se utká na Grandstandu s Italkou Martinou Trevisanovou jako druhá v pořadí, program na stejném kurtu poté uzavře Linda Nosková v duelu s turnajovou pětkou Uns Džábirovou z Tuniska. Do akce půjdou také Karolína Plíšková a Marie Bouzková. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.