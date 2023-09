US Open ONLINE: Vondroušová po třísetové bitvě postupuje do čtvrtfinále

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Česká jednička a turnajová devítka otočila utkání s domácí tenistkou Peyton Stearnsovou a zvítězila 6:7, 6:3 a 6:2. Na grandslamech vyhrála již jedenáctý zápas za sebou. V boji o semifinále Vondroušová vyzve další Američanku Madison Keysovou, která zdolala krajanku a světovou trojku Jessicu Pegulaovou 6:1, 6:3.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová si vylepšila na newyorském betonu životní maximum, dosud byla nejdále v osmifinále před pěti lety. Sokolovská rodačka zvítězila nad Stearnsovou podruhé během dvou měsíců, neboť ji porazila také v 1. kole Wimbledonu, který později vyhrála.

Přestože dnes měla Vondroušová potíže s levým ramenem, dala devět es a proměnila sedm brejkbolů. Stearnsová doplatila na 52 nevynucených chyb, Vondroušová jich udělala o jednadvacet méně.

Postupem do čtvrtfinále se Vondroušová připojila ke krajance Karolíně Muchové. Finalistka Roland Garros porazila v neděli Číňanku Wang Sin-jü a utká se v úterý s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Naposledy se dvě české tenistky dostaly do čtvrtfinále grandslamu na předloňském US Open. Mezi osm nejlepších tehdy postoupily Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková.

Vondroušová nezahájila duel proti 59. hráčce žebříčku dobře a po ztraceném servisu prohrávala 0:3 a 1:4. V sedmé hře se jí však podařilo brejk oplatit a srovnala. Organizátoři na konci sady zatáhli na kurtu Louise Armstronga střechu.

První set dospěl do zkrácené hry. Vondroušová v ní nedokázala sebrat ani jednou soupeřce bod při jejím podání, sama na servisu dvakrát zaváhala a prohrála 3:7. Set ztratila poprvé na turnaji. Od druhé sady se Vondroušová navíc potýkala s bolavým ramenem. Přesto se jí začalo dařit na returnu a díky třem brejkům vývoj srovnala.

Jednadvacetiletá Stearnsová se nemohla opřít o podání ani v rozhodujícím dějství. Celkem jí Vondroušová vzala na přelomu druhé a třetí sady pět servisů po sobě a prakticky tím zápas rozhodla. Po dvou hodinách a 13 minutách zakončila tenistka I. ČLTK Praha osmifinále při prvním mečbolu.

Výsledky US Open:

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Keysová (17-USA) - Pegulaová (3-USA) 6:1, 6:3