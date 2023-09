ONLINE: Muchová - Cirsteaová. Češka zabojuje o semifinále US Open

Má skvělou formu a chce ji využít k průniku do semifinále US Open. Karolína Muchová se v noci na středu utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou o premiérový postup do semifinále newyorského grandslamu. Čtvrtfinále US Open sledujte zhruba od jedné hodiny v noci českého času na iSport.cz v podrobné ONLINE reportáži.