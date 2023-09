Zápas Muchové přerušili na 50 minut aktivisté, přilepeného odvedla policie

Karolína Muchová během semifinále US Open • ČTK / AP / Manu Fernandez

Karolína Muchová během semifinále US Open • ČTK / AP / Manu Fernandez

Karolína Muchová během semifinále US Open • Reuters

Soupeřka Muchové v semifinále US Open Coco Gauffová • ČTK / AP / Frank Franklin II

Soupeřka Muchové v semifinále US Open Coco Gauffová • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Muchová prohrála v semifinále US Open • ČTK / AP / Manu Fernandez

Karolína Muchová prohrála v semifinále US Open • ČTK / AP / John Minchillo

Do finále US Open přes Muchovou postoupila domácí Coco Gauffová • ČTK / AP / Manu Fernandez

Do finále US Open přes Muchovou postoupila domácí Coco Gauffová • ČTK / AP / John Minchillo

Karolína Muchová prohrála v semifinále US Open • Reuters

PŘÍMO Z NEW YORKU | US Open zažilo na svém centrkurtu další vzrušení, o které se nepostarali jeho hlavní protagonisté. Den poté, co hned v prvním gamu čtvrtfinále Markéty Vondroušové zkolaboval fanoušek a hra musela být na několik minut zastavena, narušil dění na Ashově stadionu další incident. A znovu u toho byla česká tenistka. Semifinále Karolíny Muchové s domácí hvězdou Coco Gauffovou mělo padesátiminutovou pauzu kvůli protestu aktivistů.