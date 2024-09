Úchvatná bitva na US Open! Muchová vedla 6:1, 2:0… Finále si ale nezahraje

Jessica Pegulaová na US Open • ČTK / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Karolína Muchová na US Open • ČTK / Sidorják Martin

Karolína Muchová na US Open • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Karolína Muchová na US Open • ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth

Karolína Muchová na US Open • ČTK / AP / Pamela Smith

Karolína Muchová na US Open • ČTK / AP / Pamela Smith

Karolína Muchová na US Open • ČTK / AP / Eduardo Munoz Alvarez

Jessica Pegulaová na US Open • ČTK

Jessica Pegulaová na US Open • ČTK / AP / Adam Hunger

Karolína Muchová na US Open • ČTK / Sidorják Martin

Karolína Muchová na US Open • ČTK / Sidorják Martin

Karolína Muchová během semifinálového souboje na US Open • ČTK / AP / Seth Wenig

Jessica Pegulaová se raduje z postupu do finále • ČTK / AP / Julia Nikhinson

Tenistka Karolína Muchová ani na druhý pokus do finále US Open nepostoupila. Turnajové šestce Američance Jessice Pegulaové podlehla dnes na betonovém dvorci Arthura Ashe v New Yorku 6:1, 4:6, 2:6 a dohrála stejně jako vloni v semifinále. Pegulaová se o první grandslamový titul utká v sobotu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, která porazila jinou Američanku Emmu Navarrovou 6:3, 7:6.