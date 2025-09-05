Předplatné

US Open ONLINE: Siniaková ve finále čtyřhry. Vybojuje svůj 12. grandslamový titul?

Kateřina Siniaková postoupila s Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry na US Open
Kateřina Siniaková postoupila s Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry na US OpenZdroj: ČTK / Frank Franklin II
Úspěšné deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
ČTK, iSport.cz
US Open
Kateřina Siniaková hraje o druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou na newyorském betonu měří síly s turnajovými trojkami Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Novozélanďankou Erin Routliffeovou. Siniaková s Townsendovou usilují o třetí společný grandslamový titul. Vedle letošního triumfu na Australian Open uspěly také vloni ve Wimbledonu. Finále čtyřhry sledujte ONLINE od 18.00 na webu iSport.

Devětadvacetiletá česká tenistka může získat 11. grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila už před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

0101

