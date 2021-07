Poslední Wimbledon mistra Federera? Už nezvládnu to, co kdysi, přiznal

Z centrkurtu ho vyprovázel bouřlivý aplaus, který obvykle patří vítězům. Pro Rogera Federera zněl jako umíráček. Vždyť dostal při Wimbledonu, svém nejdůležitějším turnaji roku, výprask 0:3 od o šestnáct let mladšího Poláka Huberta Hurkacze. „Posledních pár gamů bylo jasné, že se z toho nedostanu. Na takovou situaci nejsem zvyklý, zvlášť tady ne,“ vraštil obočí, když na rozloučenou inkasoval prvního wimbledonského kanára v životě (3:6, 6:7, 0:6). Ani set neuhrál v All England Clubu naposledy před devatenácti lety.

Takový výsledek je nefedererovský, ale vzhledem k situaci zcela pochopitelný. Čas ještě nikdo neporazil. Za měsíc bude Švýcarovi čtyřicet let, třináct měsíců nehrál kvůli dvěma operacím kolena, Wimbledon byl teprve jeho pátým turnajem sezony. Federer nic nezastíral, přiznal, že byl zcela vyčerpaný.

„Jsem ukrutně unavený. Hned teď bych si dal šlofíka,“ usmál se na tiskové konferenci. Přesto si našel čas a ještě mával z můstku spojujícího centrkurt s hráčskou terasou fanouškům. Těch se pod ním srotili davy. Všichni chtěli ještě jednou zahlédnout osminásobného wimbledonského šampiona, vždyť kdo ví, zda na londýnské adrese SW19 nehrál naposledy.

Ani sám Federer netuší, co budoucnost přinese. Byl to váš poslední Wimbledon? musela přijít otázka. „Opravdu nevím. Rád bych si tu ještě zahrál, ale v mém věku není nic jistého,“ krčil rameny dvacetinásobný grandslamový šampion, který se k travnatému grandslamu upínal coby k největšímu cíli sezony.

A ve čtvrtfinále předvedl krutě nepovedený výkon. „Teď si potřebuji sednout s týmem a zvážit, co provést, abych byl v lepší formě a víc konkurenceschopný,“ plánoval. Jeho jméno zatím figuruje v nominaci Švýcarska pro olympijské Tokio, Federer o svých dalších krocích není ale vůbec rozhodnutý.

Wimbledon pro něj skončil a v hlavě měl temno. „Byl to první super krok, ke kterému jsem se celý návrat upínal. Teď jsem zcela prázdný. Rozhodně to ale nebalím, plánuji hrát v nejbližší budoucnosti dál,“ snažil se vysvětlit pocity. Ač byl po nepovedeném zápase frustrovaný, pokoušel se hodnotit s nadhledem. Na Wimbledonu postoupil do čtvrtfinále coby nejstarší muž v profesionální éře tenisu. „To je úspěch,“ uznal.

Zároveň však tuší, v jak těžké situaci je. Tenis k němu už v jeho letech nepřichází tak přirozeně, na kurtu se někdejší vzor dokonalého hráče stává běžným smrtelníkem tak jako další soupeři.

„Věci, které pro mě před deseti, patnácti lety byly zcela jednoduché a samozřejmé, už nedělám automaticky. Musím si stále připomínat – nezapomeň na tohle či tamto. Při hře mám spoustu nápadů, ale už nezvládnu to, co kdysi. A to je zrádná situace, když dojde na zápasy s těmi nejlepšími,“ přemítal vítěz rekordních sto pěti utkání v All England Clubu.

Přidá ještě další? To nyní netuší ani mistr RF.