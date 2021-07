Wimbledon: Federer končí s kanárem! Vypadly i české deblistky

Z Roland Garros odstoupil, aby se mohl soustředit na svůj nejoblíbenější grandslam. Velikán ze Švýcarska cítil, že na letošním Wimbledonu může naposledy konkurovat ostatním a zápolit o titul jednoho z turnajů velké čtyřky.

„Po diskuzi s mým týmem jsem se rozhodl, že odstoupím z French Open. Po dvou operacích kolena a více než roční rehabilitaci je důležité naslouchat tělu a ujistit se, že rekonvalescenci neuspěchám,“ vysvětlovat před měsícem Federer vlastní rozhodnutí. Šetřit se na travnatý grandslam se zdálo jako dobrý nápad. Trápil se pouze v prvním kole s Mannarinem, poté bez problémů přešel přes Gasqueta, Norrieho a Sonega.

Ve čtvrtfinále ale světové osmičce vystavil stopku Hurkacz. Nejisté forhendy a spousta nevynucených chyb (31) patřily mezi hlavní důvody, proč se Federer nedokázal dostat do tempa. V zápase čelil hned patnácti brejkbolům, a i když se mu podařilo deset z nich odvrátit, ani jeden set nedokázal dotáhnout do vítězného konce.

Po první prohrané sadě (4:6) se sice dostal v druhém dějství do vedení 3:0, nakonec ale padl v tiebreaku, což jej zlomilo. Třetí set už byl jasnou záležitostí a čtyřiadvacetiletý Hurkacz nadělil o patnáct let staršímu sokovi kanára za 29 minut.

V dostizích s Rafaelem Nadalem a Novakem Djokovičem o nejvíc grandslamových titulů už bude Federer přidávat další zářezy jen těžko. Jeho cifra se nejspíš zastaví na čísle 20. Stejně je na tom i Španěl, který do Wimbledonu nenastoupil. Srbská světová jednička má o jednu trofej méně, dvojici rivalů ale může brzy dostihnout.

Ve čtvrtfinále totiž deklasoval Martona Fucsovicse z Maďarska 6:3, 6:4 a 6:4 a v semifinále se utká s kanadským mladíkem Denisem Shapovalovem. „Myslím, že jsem podal solidní výkon. Začal jsem extrémně dobře,“ vracel se Djokovič k úvodu střetnutí, kdy vyhrál pět gemů v řadě. „Jsem tomuhle sportu oddaný od doby, co mi byly čtyři, takže je jasné, že zapsat se do historie je pro mě velkou inspirací.“

Hurkacz, jenž měl před letošním Wimbledonem na kontě jen čtyři vítězné zápasy na trávě, se při své semifinálové premiéře utká s Matteem Berrettinim. Sedmý nasazený Ital porazil Kanaďana Félixe Augera-Aliassimeho 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vypadly ve Wimbledonu ve čtvrtfinále. Turnajové jedničky dnes na trávě v All England Clubu nevyužily čtyři mečboly a prohrály bitvu s Ruskami Jelenou Vesninovou a Veronikou Kuděrmětovovou 7:6, 4:6 a 7:9. Ve stejné fázi soutěže skončily i Marie Bouzková s Lucií Hradeckou.

Vítězky Wimbledonu z roku 2018 Krejčíková a Siniaková odvrátily v první sadě dva setboly, první za stavu 4:5 a druhý v tie-breaku, který posléze získaly poměrem 8:6. O druhý set přišly poté, co v koncovce neudržela podání světová deblová jednička Krejčíková.

V napínavé rozhodující sadě šly do brejku na 2:0, ale vzápětí přišly o svůj servis. Za stavu 7:6 měly při podání Kuděrmětovové čtyři mečboly, dva od stavu 40:15 a další dva při výhodách, ale ani jednou neuspěly. Siniaková pak znovu přišla o podání a Vesninová duel dokončila.