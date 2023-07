Čtyři české postupy ve Wimbledonu, zápasy zvládly Strýcová i Siniaková

Strýcová se vrátila do Wimbledonu poprvé od triumfu ve čtyřhře v roce 2019, kdy se dostala také do semifinále singlu. Bývalá světová jednička v deblu hrála naposledy grandslam na Australian Open 2021. Do hlavní soutěže v All England Clubu se 623. hráčka světa dostala po mateřské pauze díky chráněnému žebříčku.

„Po utkání se mi draly do očí slzy. Nevěděla jsem, co mám dělat. Bylo to hrozně emotivní,“ řekla novinářům Strýcová. „Pak už jsem to nevydržela a pod ručníkem jsem začala brečet. Nebylo to navenek úplné wow! Ale uvnitř to bylo absolutní wow,“ doplnila.

Zápas proti 88. hráčce světa Zanevské začala Strýcová výborně a vedla 3:0. O osm let mladší soupeřce nedovolila v prvním setu jediný brejkbol a vyhrála jej za 25 minut. V šesté hře druhého setu Belgičanka získala brejk a utekla do vedení 5:2. Strýcová si nechala ošetřit pravou nohu a po pauze se jí podařil obrat. Odvrátila setbol, vyhrála dalších pět her za sebou a závěrečných 15 míčků. Pomohla si pěti esy a zahrála 19 vítězných míčů.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová vyrovnala postupem do 2, kola wimbledonské maximum z roku 2021. Vloni na turnaji chyběla kvůli zranění ruky. Proti Stearnsové udělala 13 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 25. První set vyhrála rodačka ze Sokolova díky dvěma brejkům. Ve druhé sadě sice nedopodávala zápas za stavu 5:4, o chvíli později však už nezaváhala a využila při servisu první mečbol. V dalším kole vyzve turnajovou dvanáctku Rusku Veroniku Kuděrmětovovou.

Martincová vypadla v 1. kole grandslamu pošesté za sebou. Proti Podoroské se sice ujala vedení, druhý set ale prohrála ve zkrácené hře 5:7 a Argentinka si vynutila pokračování. Rozhodující moment přišel v pátém gamu třetí sady, kdy Podoroská získala další brejk a duel doservírovala. Argentinka vyhrála i přes 42 nevynucených chyb, na vítězné údery porazila Martincovou 33:17.

Bojovný výkon předvedla při debutu v hlavní soutěži Linda Fruhvirtová. Osmnáctiletá rodačka z Prahy prohrála s Martičovou první set, duel však nevzdala a s turnajovou třicítkou držela dál krok. Ve zkrácené hře druhé sady si po pádu za stavu 6:4 poranila levou nohu. Přestože po zdravotní pauze pokračovala a tie-break dopodávala, ve třetím setu už nedokázala Martičové vzdorovat a utkání vzdala. Chorvatka si pomohla 12 esy a 50 vítěznými míči.

Favorité jdou dál

Sedminásobný šampion Srb Novak Djokovič vykročil za možným osmým wimbledonským i 24. grandslamovým titulem výhrou 6:3, 6:3 a 7:6 nad Pablem Cachínem z Argentiny. Nezaváhala ani světová jednička Iga Šwiateková. Polka zahájila turnaj jasnou výhrou 6:1, 6:3 nad Číňankou Ču Lin. Oba favority nerozhodila ani pauza kvůli dešti.

Djokovič však čekal na pokračování výrazně déle. Nad oběma kurty pořadatelé zatáhli střechu, ale centrální dvorec ještě vysoušeli fukary a Djokovič použil i ručník, aby měl trávu bezpečnou. Po pauze získal bez větších problémů druhý set, ale třetí až ve zkrácené hře.

„Ve třetí sadě podával velmi dobře, byl přesný a měl jsem hodně práce ho zlomit. Ale od začátku tie-breaku se mi podařilo získat převahu,“ řekl šestatřicetiletý Djokovič. Jeho dalším soupeřem bude Australan Jordan Thompson.

Šwiateková má na trávě v All England Clubu nejhorší výsledky ze všech grandslamů, nikdy se zatím nedostala přes wimbledonské osmifinále. Navíc jí přípravu zkomplikovaly horečky a střevní potíže. V minulém týdnu v Bad Homburgu proto odstoupila z turnaje před semifinálovým zápasem.

Dnes ale neměla se soupeřkou z 34. místa žebříčku potíže. Ze čtyř brejkbolů tři odvrátila, servis si neudržela jen v úvodu druhé sady. Tu přerušil déšť za stavu 4:3 pro polskou favoritku a po pauze už žádné drama nedovolila.

„Odvedla jsem dobrou práci,“ řekla Šwiateková v rozhovoru na kurtu. Nedávno potřetí vyhrála antukové Roland Garros, titul má také z US Open.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Rubljov (7-Rus.) - Purcell (Austr.) 6:3, 7:5, 6:4, Djokovič (2-Srb.) - Cachín (Arg.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:4), Hurkacz (17-Pol.) - Ramos (Šp.) 6:1, 6:4, 6:4, Karacev (Rus.) - Van Assche (Fr.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4, Barrios (Chile) - Báez (Arg.) 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 7:6 (7:2), Thompson (Austr.) - Nakashima (USA) 2:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3, Marterer (Něm.) - Gojo (Chorv.) 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4, Goffin (Belg.) - Marozsán (Maď.) 6:2, 5:7, 6:2, 6:0, Musetti (14-It.) - Varillas (Peru) 6:3, 6:1, 7:5, Ruud (4-Nor.) - Lokoli (Fr.) 6:1, 5:7, 6:4, 6:3, Broady (Brit.) - Lestienne (Fr.) 6:1, 6:3, 7:5, Wolf (USA) - Couacaud (Fr.) 7:5, 6:3, 7:6 (7:4), Moutet - Gasquet (oba Fr.) 6:3, 7:5, 7:5, Munar (Šp.) - Isner (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Mmoh (USA) - Auger-Aliassime (11-Kan.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4, Galán (Kol.) - Nišioka (24-Jap.) 6:4, 6:3, 6:3, M. Ymer (Švéd.) - Molčan (SR) 6:3, 6:3, 6:4, Otte - Koepfer (oba Něm.) 7:5, 6:3, 7:6 (11:9), Choinski (Brit.) - Lajovič (Srb.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2, Schwartzman (Arg.) - Kecmanovič (Srb.) 6:0, 6:3, 6:4, Bublik (23-Kaz.) - McDonald (USA) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4, Vukic (Austr.) - Altmaier (Něm.) 6:3, 7:6 (7:1), 3:6, 7:5, Wawrinka (Švýc.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:5, 7:5, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Strýcová (ČR) - Zanevská (Belg.) 6:1, 7:5, Parksová (USA) - Friedsamová (Něm.) 6:4, 6:3, V. Kuděrmětovová (Rus.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:4), 6:4. Martičová (30-Chorv.) - L. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 6:7 (5:7), 4:1 skreč, Podoroská (Arg.) - Martincová (ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Pegulaová (4-USA) - Davisová (USA) 6:2, 6:7 (8:10), 6:3, Bogdanová (Rum.) - Samsonovová (15-Rus.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:4), Azarenková (19-Běl.) - Jüe Jüan (Čína) 6:4, 5:7, 6:4, Parryová (Fr.) - Dartová (Brit.) 6:7 (4:7), 6:0, 6:4, Bucsaová (Šp.) - Rachimovová (Rus.) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), Garciaová (5-Fr.) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:3, Linetteová (23-Pol.) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:2, Curenková (Ukr.) - Liuová (USA) 6:3, 3:6, 6:4, Šwiateková (1-Pol.) - Ču Lin (Čína) 6:1, 6:3, Vondroušová (ČR) - Stearnsová (USA) 6:2, 7:5, Kasatkinová (11-Rus.) - Dolehideová (USA) 6:1, 6:4, Fernandezová (Kan.) - Baindlová (Ukr.) 6:4, 4:6, 6:4, Burrageová (Brit.) - McNallyová (USA) 6:1, 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Hunterová (Austr.) 6:3, 6:1, Sorribesová (Šp.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:1, Siniaková (ČR) - Čeng Čchin-wen (24-Čína) 6:3, 7:5, Bencicová (14-Švýc.) - Swanová (Brit.) 7:5, 6:2, Mertensová (28-Belg.) - Hrunčáková (SR) 7:6 (7:2), 6:2, Svitolinová (Ukr.) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:3, Bouzková (32-ČR) - Waltertová (Švýc.) 6:1, 6:4, Keninová (USA) - Gauffová (7-USA) 6:4, 4:6, 6:2, Masárová (Šp.) - Šarífová (31-Eg.) 7:5, 3:6, 7:6 (10:6).