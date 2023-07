Wimbledon ONLINE: Strýcová slaví postup, Martincová i Fruhvirtová končí

Strýcová se vrátila do Wimbledonu poprvé od triumfu ve čtyřhře v roce 2019, kdy se dostala také do semifinále singlu. Bývalá světová jednička v deblu hrála naposledy grandslam na Australian Open 2021. Do hlavní soutěže v All England Clubu se 623. hráčka světa dostala po mateřské pauze díky chráněnému žebříčku.

Zápas proti proti 88. hráčce světa Zanevské začala Strýcová výborně a vedla 3:0. O osm let mladší soupeřce nedovolila v prvním setu jediný brejkbol a vyhrála jej za 25 minut.

V šesté hře druhého setu Belgičanka získala brejk a utekla do vedení 5:2. Strýcová si nechala ošetřit pravou nohu a po pauze se jí podařil obrat. Vyhrála dalších pět her za sebou a využila při servisu první mečbol. Pomohla si pěti esy a zahrála 19 vítězných míčů. Zanevská doplatila na sedm dvojchyb a 25 nevynucených chyb.

Z českých tenistek nyní hraje Tereza Martincová s Argentinkou Nadiou Podoroskou a Linda Fruhvirtová čelí Chorvatce Petře Martičové. Do akce půjde také Markéta Vondroušová, která vyzve Američanku Payton Stearnsovou. Čerstvá vítězka turnaje v Bad Homburgu Kateřina Siniaková narazí na turnajovou čtyřiadvacítku Čeng Čchin-wen z Číny a nasazená dvaatřicítka Marie Bouzková se utká se švýcarskou kvalifikantkou Simonou Waltertovou.