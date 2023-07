Jen voda a steaky. Raonic zhubnul 20 kilo, aby se rozloučil s Wimbledonem

PŘÍMO Z LONDÝNA | Kdysi patříval k postrachům Wimbledonu. S výškou skoro dva metry ničil soupeře servisem jak z kanónu. Díky němu si v sezoně 2016 prostřílel cestu až do finále londýnského grandslamu, jenž navždy zůstane jeho největším úspěchem. Letos dorazil dvaatřicetiletý Kanaďan Milos Raonic jen na rozlučku, vždyť kvůli rozličným zraněním nehrál tenis přes dva roky. Nebral ji na lehkou váhu. Aby si ještě jednou zahrál turnaj turnajů, podstoupil drastickou dietu.

„Během měsíce jsem shodil dvacet kilo. Pil jsem jen vodu a jedl jednou denně. Steak bez přílohy a nic víc. Není to nejzdravější způsob, ale jinak to nešlo,“ líčil Raonic, jehož poslední léta brzdila zranění od ramene přes achillovku. A velmi si hověl ve spokojeném manželském životě, loni pojal za choť dlouholetou přítelkyni Camille Ringoirovou. Už během první vlny covidu v roce 2020 se vracel na kurty s nadváhou. Bývalý argentinský tenista Mariano Zabaleta si tehdy na sociálních sítích neodpustil otázku, co asi Raonic snědl během tenisové výluky. A Ital Fabio Fognini škodolibě odpověděl. „Slona!“

S takovým popichováním je prý bývalý třetí hráč žebříčku a šampion devíti turnajů ATP prý zcela v míru. Ačkoliv v dnešním tenise není 32 let žádným důchodovým věkem, on se už do sportovní penze chystá. Vždyť s kariérním výdělkem 20 milionů dolarů rozhodně existenční problémy řešit nemusí. A tělo mu naznačuje, že na kurtech už pro něj není místo.

Ve Wimbledonu postoupil do 2. kola, v němž ho vyřadil šestnáctý nasazený Američan Tommy Paul 6:4, 7:6, 6:7, 6:4. Během utkání se mu ozvalo rameno, koleno ho prý začalo bolet tak, že během pauzy na toaletu nebyl schopný vyjít do schodů. „Prakticky jsem ten zápas musel odchodit. Nebyla to zrovna zábava, ale taková je situace,“ uznal Raonic, jenž se ještě v srpnu hodlá zúčastnit domácího turnaje ATP v Torontu. A pak? Zřejmě definitivní konec.