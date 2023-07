Hernych na Štvanici vidí síň slávy. Tetování chtěl už v Londýně, ale...

V případě grandslamového titulu Markéty Vondroušové se nechá tetovat. Takovou sázku uzavřel trenér Jan Hernych a po senzačním wimbledonském tažení své svěřenky ji chce splnit. „Musíme se dohodnout, abychom věděli kam a co. Alespoň malinko to promyslet,“ usmál se člen týmu šampionky. „Stihnout to už v Londýně by bylo nejspontánnější, ale byl tam strašný šrumec.“

Už na přípravném turnaji v Berlíně šlo z hry Markéty Vondroušové vyčíst, že dříve neoblíbený povrch začíná brát na milost. „Na trávě většinou hrají dobře šikovní tenisté. Markéta se na trávě naučila i dobře pohybovat, takže nebyl důvod, aby nehrála dobře. Musela tomu samozřejmě začít věřit akorát ona. A to se stalo po turnaji v Berlíně. Viděla, že jí chybí jen kousek k nejlepším,“ komentoval Hernych tažení do čtvrtfinále.

V Londýně pak jeho svěřenka zvládla díky přesné útočné hře ošemetné souboje s Veronikou Kuděrmetovou i Donnou Vekičovou, navíc ve stavu, kdy ji limitovalo drobnější zranění nohy.

„Opravdu ji to bolelo docela hodně, kotník měla nateklý. V hlavě malinko upravila svoji hru, nechtěla se pouštět do žádných dlouhých výměn, zvlášť proti Kuděrmetovové a Vekičové. Paradoxně jí to možná i trošku prospělo, objevila v sobě, že dokáže holky přetlačit,“ konstatoval Hernych.

Postupem času začala bolest odeznívat a Vondroušová se prokousala do závěrečné fáze grandslamového turnaje. Hernych tak musel působit i coby psycholog. „Snažil jsem se o to hlavně před finále. Já žasnu, jak to zvládla. Pokud by nebyla psychicky odolná, nemohla by vyhrát Wimbledon. Je to ohromný tlak na hráče. Lidi hodně fandili víc Uns (Džábirové), ale Markéta to zvládla opravdu o hodně lépe než soupeřka,“ ocenil bývalý 59. hráč světa.

Během kariéry na trávě vždy vynikal, snažil se tedy předat zkušenosti, jako specialista na zelený povrch se však necítí. „Maky Wimbledon vyhrála, já jsem maximálně vyhrál kolo. Vyhrát Wimbledon se povede pár lidem na světě,“ konstatoval Hernych. Již nyní se dá říct, že větších než hráčských úspěchů tedy dosáhl jako kouč. „Potkal jsem tam Jamese Blakea, kterého jsem tam jeden rok porazil a on mi říká: Já jsem myslel, že to bude tvůj nejšťastnější zápas ve Wimbledonu a teď vidím, že tady máš spoustu dalších,“ smál se.

Zda bude Vondroušová díky zisku titulu sbírat na trávě i další úspěchy, si zatím netroufá odhadovat. „Na trávě se mažou rozdíly. Když někdo dobře servíruje a má svůj den, může porazit i lepšího hráče. Na trávě si ale každopádně bude víc věřit,“ řekl muž, který Vondroušové pomohl v roce 2019 do finále Roland Garros. Spolupráci pak přerušili, Hernych se k tenistce vrátil po necelých třech letech během května. „Maky trénovala s Jirkou Fenclem a Jirkou Hřebcem, který je u ní furt a je velká stálice. My jsme spolu dva měsíce a Jirka (Fencl) udělal kus práce, která je určitě nedoceněná. Pracoval s Maky, když byla zraněná, vracela se a ještě nehrála turnaje,“ poukázal za zásluhu kolegů.

Klub I. ČLTK Praha tak má od soboty další slavnou členku, čehož by se prý na Štvanici mělo využít. „Úplně vidím, že na druhé straně ostrova by mohla vyrůst síň slávy – tenisu i hokeje. A taky spousta travnatých kurtů, to by bylo fantastické. Je to nevyužitý prostor,“ usmál se Hernych.