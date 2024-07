Wimbledon ONLINE: Kopřiva nestačil na Djokoviče, Bouzková s přehledem

PŘÍMO Z LONDÝNA | Loni ovládla Wimbledon jako první nenasazená hráčka v dějinách. Po dvanácti měsících zaznamenala Markéta Vondroušová v All England Clubu další historický milník, tentokrát však hodně temný. Stala se teprve druhou obhájkyní v profesionální éře, která zkrachovala už v 1. kole. Proti Španělce Jessice Bouzasové, která dosud na grandslamu nevyhrála jediný zápas, kapitulovala na centrkurtu 4:6, 2:6. Na hlavním dvorci Vít Kopřiva nestačil na hvězdného Novaka Djokoviče, s nímž padl 1:6, 2:6 a 2:6. Do druhého kola prošla bez problémů Marie Bouzková. ONLINE přenosy ze všech českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.cz.

Mít v tenise něco společného se Steffi Grafovou nezní vůbec zle. O tohle spojení však Markéta Vondroušová nestála. Dosud jedinou wimbledonskou šampionkou, která při obhajobě vypadla v 1. kole, byla v profesionální éře německá legenda. Stalo se roku 1994, kdy Grafová senzačně podlehla Američance Lori McNeilové (7:5, 7:6).

Vondroušové odchod byl ještě rychlejší. Na centrkurtu vydržela pouhých 66 minut. Od začátku zápasu, kdy v prvním gamu vyslala proti brejkbolu dvojchybu, byla pozadu. Když odezněla počáteční tréma, už byl znát problém s pohybem a strach ze zranění. Pravá kyčel se ani dvanáct dnů od berlínského pádu zcela nevyléčila. Když jí v pondělí fyzioterapeut Martin Janoušek protahoval nohu, při jednom z pohybů jí do očí vhrkly slzy, jak byl bolestivý.

Bouzasová, jednadvacetiletá rodačka z Galície a 83. hráčka žebříčku, není žádným esem. Pole ženského tenisu je dnes však tak hluboké a vyrovnané, že se odhalí každá slabá chvíle. A tu Vondroušová před zraky maminky Jindřišky i mladší sestry Julie, které zasedly v její lóži, měla.

Neodvrátila jediný z pěti brejkbolů, kterým čelila. Spáchala na své poměry velký počet nevynucených chyb (28). Usoužený výraz jasně demonstroval její nepohodu.

„Jsem šťastná, tohle je jeden z nejdůležitějších momentů mého života,“ vzkazovala vítězka Bouzasová a publikum na centrkurtu ji odměnilo bouřlivým potleskem, zatímco loňská hrdinka Vondroušová kvapem mizela do šatny. Tohle je sport, dámy a pánové…

Bouzková s jistotou

Předloňská čtvrtfinalistka Bouzková potvrdila proti Rieraové roli favoritky. Soupeřce vzala šestkrát servis, sama přišla jen o dva. Argentinka udělala 34 nevynucených chyb, Bouzková 18. V dalším kole se česká tenistka střetne s turnajovou sedmnáctkou Annou Kalinskou z Ruska.

Sedmadvacetiletý Kopřiva čelil při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu držiteli 24 grandslamových titulů Djokovičovi necelé dvě hodiny. Na centrkurtu uhrál proti sedminásobnému vítězi turnaje pět her.

Nevypracoval si ani jeden brejkbol, sám o servis přišel šestkrát. Djokovič, který se vrátil na kurty necelé čtyři týdny po operaci kolena, postoupil do 2. kola Wimbledonu podevatenácté v kariéře.

Z českých zástupců hraje dnes bude hrát ještě Kateřina Siniaková, která se utká s Kanaďankou Marinou Stakusicovou, a Tomáš Macháč narazí po odhlášení Brita Andyho Murrayho na Belgičana Davida Goffina. Utkání Barbory Krejčíkové proti Rusce Veronice Kuděrmětovové odložili organizátoři na středu.

Hladký start pro Rybakinovou či Zvereva

Předloňská vítězka Jelena Rybakinová vstoupila do Wimbledonu hladkou výhrou. Čtvrtá nasazená tenistka porazila za hodinu a deset minut rumunskou kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou 6:3, 6:1. Ve druhém kole se pětadvacetiletá ruská rodačka reprezentující od roku 2018 Kazachstán utká s o 11 let starší Laurou Siegemundovou. Německá hráčka na úvod strávila na kurtu jen o jeden game a necelou čtvrthodinu více v duelu s Ukrajinkou Katerynou Baindlovou (6:4, 6:1).

Program třetího grandslamového turnaje roku opakovaně narušoval déšť. Než se poprvé rozpršelo a následovala hodinová pauza, stihla postoupit pátá nasazená Američanka Jessica Pegulaová, která za pouhých 49 minut porazila krajanku Ashlyn Kruegerovou 6:2, 6:0.

Hladký vstup do turnaje prožil také čtvrtý nasazený Alexander Zverev, který na londýnské trávě dosud čeká na průlom. Wimbledon je jediný grandslam, kde dosud nehrál semifinále, a dokonce na něm nebyl nikdy ani ve čtvrtfinále. Při osmé účasti finalista nedávného Roland Garros vyřadil na úvod Španěla Roberta Carballése po koncentrovaném výkonu a výhře 6:2, 6:4, 6:2.

"Léta jsem tu měl svoje problémy, ale teď se cítím jinak. V minulosti jsem z nějakého důvodu řekl, že travnaté kurty nemám rád. Teď jsem se rozhodl, že je miluju," řekl spokojený olympijský šampion na kurtu.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Etcheverry (30-Arg.) - Nardi (It.) 6:1, 6:4, 6:2,

Nišioka (Jap.) - Borges (Portug.) 6:2, 7:6 (8:6), 2:6, 6:3,

Popyrin (Austr.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4,

Munar (Šp.) - Harris (Brit.) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3,

Djokovič (2-Srb.) - Kopřiva (ČR) 6:1, 6:2, 6:2,

Zverev (4-Něm.) - Carballes (Šp.) 6:2, 6:4, 6:2,

Hurkacz (7-Pol.) - Albot (Mold.) 5:7, 6:4, 6:3, 6:4,

De Minaur (9-Austr.) - Duckworth (Austr.) 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4),

Shelton (14-USA) - Bellucci (It.) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4,

Mpetshi Perricard (Fr.) - Korda (20-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:3,

Musetti (25-It.) - Lestienne (Fr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2,

Darderi (It.) - Choinski (Brit.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 6:2,

Comesana (Arg.) - Rubljov (6-Rus.) 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5),

Seyboth Wild (Braz.) - Jubb (Brit.) 1:6, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4, 7:5,

Walton (Austr.) - Coria (Arg.) 6:3, 6:3, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Rybakinová (4-Kaz.) - Ruseová (Rum.) 6:3, 6:1,

Pegulaová (5-USA) - Kruegerová (USA) 6:2, 6:0,

Dartová (Brit.) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:4, 6:0,

Siegemundová (Něm.) - Baindlová (Ukr.) 6:4, 6:1,

Wang Sin-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:0,

Bouzasová (Šp.) - Vondroušová (6-ČR) 6:4, 6:2,

Bucsaová (Šp.) - Bogdanová (Rum.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5),

Bouzková (ČR) - Rieraová (Arg.) 6:2, 6:1,

Ostapenková (13-Lot.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:1, 6:2,

Samsonovová (15-Rus.) - Masárová (Šp.) 6:3, 4:6, 6:2,

Kalinská (17-Rus.) - P. Udvardyová (Maď.) 6:3, 6:2.