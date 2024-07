Obavy o Krejčíkovou. Vysilující debl místo klidu. Nevyčerpala se příliš?

PŘÍMO Z LONDÝNA | V ideálním světě by vypadala příprava Barbory Krejčíkové na životní wimbledonský zápas jinak. Místo pohody a odpočinku trávila česká hrdinka čas po singlovém postupu do semifinále přes Jelenu Ostapenkovou zase na kurtech.

Téměř tříhodinové a navíc neúspěšné čtvrtfinále čtyřhry končila v Londýně po sedmé večer, v nohách měla za středu celkem 4 hodiny a 29 minut tenisu. Přitom už ve čtvrtek ji čeká boj o finále proti největší favoritce turnaje Jeleně Rybakinové.

Když byla loni přesně v této fázi turnaje pozdější vítězka Markéta Vondroušová, omluvila se kamarádce Miriam Kolodziejové a ze čtyřhry se odhlásily. Krejčíková, pro kterou je debl mnohem větší součástí kariéry, se ale k něčemu takovému neodhodlala.

„Nezvažovala jsem to. Tohle nedělám, není to můj styl. Tím, že jsem se zapsala do debla, šla jsem na kurt i do čtyřhry odevzdat všechno,“ líčila.

Jen hodinu a půl poté, co zdolala Ostapenkovou, už byla Krejčíková zase na place. Po boku celosezónní parťačky, Němky Laury Siegemundové, čelily druhému nasazenému páru Gabriele Dabrowské s Erin Routliffeovou. Ve druhé sadě odvrátily mečbol, aby nakonec padly 4:6, 7:6 (5), 4:6.

A česká tenistka už ke konci utkání působila vcelku pochopitelně bez energie. „Byl to dlouhý den,“ uznala v devět večer na tiskové konferenci. „Ano, cítím se unavená, bylo to náročné. Jak se budu cítit zítra, nevím. Ale plánuju se dobře najíst, dobře se vyspat. A těším se na další zápas.“

Krejčíková má v letos hodně upršeném wimbledonském ročníku velkou šichtu. Jediný den, kdy neměla na programu zápas, bylo první turnajové pondělí. Od té chvíle střídavě čeká a hraje.

Jen v pěti singlových mačích strávila na kurtu celkem 9 hodin a 34 minut. K tomu přidejme dalších šest a půl hodiny ve čtyřhře. Nekrátí se jen fyzické síly, naopak obvykle v takových případech bývá větším problémem mentální vyčerpání.

To semifinálová protivnice Jelena Rybakinová nastupující pouze v singlu je ve srovnání s Češkou v Londýně v podstatě na prázdninách (6:14 na kurtu).

Jak odolnou hráčkou je, ale předvedla Krejčíková již před třemi roky při tažení za grandslamovým triumfem na Roland Garros. Tehdy během 15 dnů svedla 15 zápasů, na kurtu dřela přes 23 hodin. A odměnou jí byl double – Paříž ovládla ve dvouhře i čtyřhře.

To už se nyní ve Wimbledonu opakovat nemůže. A lze jen doufat, že ji středeční zápřah neovlivní v zatím životním wimbledonském utkání. K němu nastoupí už ve čtvrtek ve druhém zápase programu na centrkurtu, jenž startuje od 14.30 českého času.