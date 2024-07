Wimbledon: Djokovič vs. Alcaraz ve finále. O titul ve čtyřhře Siniaková

Wimbledonské finále v neděli nabídne stejně jako loni bitvu Novaka Djokoviče s Carlosem Alcarazem. Srbský tenista bude usilovat o osmý titul v All England Clubu a 25. celkově z grandslamových turnajů, čímž by vylepšil vlastní rekord. Pět týdnů po operaci kolena porazil v semifinále Itala Lorenza Musettiho 6:4, 7:6, 6:4. Španělský šampion Alcaraz přehrál Rusa Daniila Medveděva po obratu 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

„Neberu to jako samozřejmost. Měl jsem spoustu pochybností, nevěděl jsem, zda nastoupím. Až v den losu jsme se rozhodli. Ujistil jsem se, že mám na to být konkurenceschopný,“ připomněl Djokovič v televizním rozhovoru operaci menisku ze začátku června. Kvůli zranění nedohrál předchozí grandslam Roland Garros na antuce v Paříži.

„Jsem strašně moc šťastný, že jsem znovu ve finále. Ale tím by to nemělo končit, doufám, že si znovu sáhnu na trofej,“ dodal sedmatřicetiletý rodák z Bělehradu poté, co si vybojoval 37. finálový zápas na grandslamech. Loni s jednadvacetiletým Alcarazem bojoval téměř pět hodin a podlehl mu v pěti setech.

Španělský mladík porazil Medveděva v sedmém vzájemném souboji potřetí za sebou a popáté celkově. V prvním setu měl ale mírně navrch o sedm let starší soupeř. Medveděv nicméně dvakrát ztratil výhodu brejku, ale pak dominoval ve zkrácené hře. Vyhrál prvních pět výměn a proměnil hned první setbol na 7:1. V dalších dvou setech se ale proti bývalé světové jedničce ani jednou nedostal k brejkbolu a Alcarazovi pokaždé stačilo jednou získat soupeřův servis.

Do čtvrté sady oba hráči vstoupili ztrátou podání a rozhodlo se v sedmém gamu, při kterém Medveděv nabídl soupeři dva brejkboly a ten druhý neodvrátil. Alcaraz už výhodu nepustil a o tři hry později proměnil hned první mečbol.

Také před rokem Alcaraz současnou světovou pětku a finalistu letošního Australian Open zastavil v semifinále. Ve finále grandslamu je počtvrté v kariéře a všechna předchozí - předloni na US Open, vloni v Londýně i letos v červnu na Rolad Garros - proměnil v titul. Ve Wimbledonu se mu povedlo postoupit více než jednou do finále jako teprve čtvrtému hráči do 21 let věku. V takzvané open éře to dokázali jen Boris Becker (4), Björn Borg a Rafael Nadal (oba 2).

„Měl jsem pocit, že už nejsem takový nováček. Už vím, jak se budu před finále cítit. Už jsem si to prožil,“ řekl Alcaraz. „Zkusím udělat věci přesně tak, jak jsem udělal loni a dařily se mi. A pokusím se být ještě lepší,“ doplnil.

Medveděv byl rád, že vzdoroval více než loni. „Dneska jsem byl mnohem blíž. Ale v důležitých chvílích jsem byl horší. Rozdrtil mě,“ řekl.

Siniaková znovu ve čtyřhry

Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje ve Wimbledonu o třetí titul ve čtyřhře. V dnešním semifinále s Američankou Taylor Townsendovou porazily po obratu tchajwansko-belgickou dvojici a nasazené jedničky Sie Šu-wej a Elise Mertensovou 3:6, 6:4, 6:4. V sobotním finále se střetnou s kanadsko-novozélandským párem a turnajovými dvojkami Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou, které porazily americkou dvojicí Desirae Krawczyková, Caroline Dolehideová 6:4, 6:3.

„Je to super. Jsem moc ráda, že jsem opět ve finále,“ řekla českým novinářům Siniaková. „Začátek byl trochu pomalejší a hodně jsme kazily. Takže jsme bojovaly a říkaly si, že se do toho dostaneme. Což se skvěle povedlo,“ doplnila česká tenistka.

Osmadvacetiletá Siniaková zabojuje v deblu o devátý grandslamový titul v kariéře a druhý v sezoně. Před měsícem triumfovala s jinou Američankou Cori Gauffovou na antukovém Roland Garros. V lednu na Australian Open byla s domácí Storm Hunterovou v semifinále. Na trávě v All England Clubu uspěla v letech 2018 a 2022 po boku Barbory Krejčíkové.

„Je náročné to stále potvrzovat, aby byl člověk nahoře. O to víc, když hrajete s někým jiným. Hodně to pro mě znamená. Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že si každý grandslam zahraju s někým jiným, tak bych tomu nevěřila. Jsem moc ráda, že se mi daří a mohu hrát další finále,“ uvedla Siniaková.

Osmatřicetiletá Sie Šu-wej, která vloni ovládla turnaj s Barborou Strýcovou, přišla o šanci získat pátý wimbledonský titul a osmý grandslamový v kariéře.

Siniakové s Townsendovou se nedařilo v úvodu prolomit servis soupeřek. O podání naopak dvakrát přišly a první sadu ztratily za čtyřicet minut. Na začátku druhého setu ale získaly brzy dva brejky a náskok udržely.

V rozhodujícím dějství nejprve česko-americká dvojice odvrátila ve druhém gamu dva brejkboly a od stavu 1:2 získala čtyři hry po sobě. V desátém gamu při servisu Townsendové turnajové čtyřky využily první mečbol a mohly slavit.

„Byla velká výhoda, že jsme chytly začátek druhého setu. Byl to od začátku do konce těžký zápas, ale ty důležité momenty se nám podařilo zahrát lépe,“ řekla Siniaková a vyzdvihla i komunikaci s parťačkou. „Když to nešlo jí, tak jsem ji podržela, a když to nešlo mě, tak ona povzbudila mě. Myslím, že jsme byly jako tým a to nám pomohlo k vítězství,“ řekla Siniaková.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (3-Šp.) - Medveděv (5-Rus.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4,

Djokovič (2-Srb.) - Musetti (25-It.) 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Townsendová (4-ČR/USA) - Sie Šu-wej, Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.) 3:6, 6:4, 6:4,

Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - Krawczyková, Dolehideová (7-USA) 6:4, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Budkov-Kjaer (2-Nor.) - Mrva (10-ČR) 7:6 (7:2), 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Klimas, Kumstát (ČR) - Jodar, Santamarta (Šp.) 4:6, 7:6 (7:2), 10:7,

Razeghi, Schönhaus (USA/Něm.) - Mrva, Cina (1-ČR/It.) 3:6, 7:5, 11:9.

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Valdmannová (ČR) - Vandrommeová (10-Belg.) 3:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Kovačková, Samson (1-ČR) - Stojsavljevicová, Xuová (7-Brit.) 6:4, 7:5,

Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) - Arystanbekovová, Žijenbajevová (Kaz.) 6:0, 7:5.