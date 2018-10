Djokovič dorazil ve středu večer do Prahy. V dobrém rozmaru, natěšený na sváteční den svého českého parťáka. Doprovod mu dělala manželka Jelena, oba byli i po náročném týdnu v Šanghaji svěží a plní energie.

„Moc se na to těším. Nemohl jsem v Praze hrát Laver Cup, díval jsem se v televizi a mělo to velký úspěch, O2 Arena vypadala úžasně,“ vysekl Djokovič poklonu svému hostiteli a místu, kde se speciální událost koná.

Akci „Český lev se loučí“ si nemohl nechat ujít. Se Štěpánkem pojí srbskou hvězdu víc než pouto tenisových kurtů, forhendů, bekhendů či volejů. „Slyšel jsem, že je vyprodáno a přijde hodně lidí. Tenhle velký chlap si to zaslouží, za více než úžasných dvacet let kariéry na té nejvyšší úrovni. Vyhrál pro Česko Davis Cup s Tomášem (Berdychem), přinesl téhle zemi hodně radosti, k tomu olympijské medaile a další úspěchy. Opravdu se na to těším,“ vykládal s úsměvem na tváři Djokovič.

Na Letišti Václava Havla si před čekající novináře stoupl zhruba s hodinovým zpožděním. S úsměvem na rtech a především dalším titulem v kapse. „Mám za sebou skvělý týden v Šanghaji,“ připomněl svůj triumf, který vybojoval v nedělním finále.

Osobně ho přivítal Radek Štěpánek, hlavní aktér čtvrtečního večera. Loučící se tenisová ikona se vyšvihla kyticí pro přítomnou Djokovičovu ženu Jelenu, oba výjimeční hráči před novináři stáli v srdečném objetí a přátelském rozmaru, společně pak odjeli i do centra Prahy.

„Naše spolupráce hráče a trenéra nám dovolila trávit víc času společně. Ale i když jsme na tour byli rivalové, hodně jsme se vyhledávali. Tréninky, večeře, chození na filmy. Jsme opravdu přátelé, věřím, že tak to zůstane i do budoucna,“ prohlásil jeden z nejslavnějších sportovců současnosti.

Česko se může těšit na elitního tenistu v nejlepší formě. Djokovič zakončil minulý týden titulem na Masters v Šanghaji, kde slavil svůj čtvrtý triumf v kariéře. Je úřadujícím šampionem Wimbledonu i US Open, vyhrál osmnáct posledních zápasů na okruhu ATP. Na žebříčku vystřídal na druhém místě Rogera Federera a je na nejlepší cestě svrhnout i současného krále Rafaela Nadala. Na antukového krále ztrácí pouhých 35 bodů a mizivé manko hodlá už v následujících týdnech vymazat.

„Poslední tři, čtyři měsíce byly opravdu skvělé. Nejsem unavený, užívám si zápasy a hodně jsem toho v poslední době vyhrál. To je velmi pozitivní zkušenost, ale možná má série skončí,“ culil se Djokovič a mrkl na Štěpánka, se kterým se utká ve čtvrteční exhibici.

Oba se moc těší na velký večer před vyprodanou halou. „Jsem rád, že Novak v pořádku dorazil, moc si toho vážím. V jeho nabitém programu si najít čas na takovou akci je dlouhodobá práce,“ cenil si dvojnásobný daviscupový šampion.