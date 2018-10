Abeceda Novaka Djokoviče. Co možná o tenisové hvězdě (ne)víte?

A ustralian Open

Grandslam v Melbourne je jeho teritoriem, v aréně Roda Lavera ulovil skoro polovinu ze svých čtrnácti největších titulů. V roce 2005 tam zažil coby sedmnáctiletý grandslamovou premiéru, na pozdějšího vítěze Marata Safina uhrál jen 3 gamy. O tři roky později, tedy ve dvaceti, už porazil v semifinále Federera a ve finále Tsongu. Dohromady vyhrál Australian Open šestkrát, což je rekord.

B ratři

Je nejstarším a také jasně nejúspěšnějším ze tří bratrů, kteří se všichni věnují tenisu. Prostřední Marko trénoval nějaký čas i v Praze na Spartě, z neustálého srovnávání s Novakem později trpěl depresemi. Momentálně se po čtyřech letech k tenisu vrátil, nefiguruje ale ani v první tisícovce žebříčku. Nejmladší z rodu Djokovičů, třiadvacetiletý Djordje, nastoupil naposledy k zápasu loni v listopadu a ani není na žebříčku.

C incinati

Poslední velký titul na okruhu ATP, který mu odolával, získal letos v srpnu. Tím dokázal vyhrát všech 9 různých turnajů kategorie ATP Masters. Jako první člověk v dějinách od roku 1990, co tahle série vznikla. Zvládl triumfovat na extrémně pomalé antuce v Římě, na rychlém betonu v Miami či pod střechou pařížské haly Bercy. Djoker je bez debaty nejkomplexnější tenistou, který kdy běhal po kurtech.

D luhy

Aby vychoval ze syna tenisového profesionála, zadal si Djokovičův otec Srdjan s lichváři. Sám vzpomíná, že měl několikrát nůž pod krkem, když nebyl schopný splácet dluhy. Když neměla rodina na základní potřeby, prodala všechno zlato, co měla doma. „Sedmnáct let jsme žili po pronájmech, domácí nás vyhazovali, jelikož jsme včas neplatili činži. Po nocích jsem nemohl spát ze strachu o budoucnost rodiny a chodil po městě. Několikrát mě zatkla i policie, ale když jsem jim vše na stanici vysvětlil, zasmáli jsme se tomu a až do rána pili brandy,“ vzpomínal kdysi Srdjan Djokovič.

E xtenze

Ohromný rozsah pohybu, díky němuž připomíná spíš gymnastu, je velkou zbraní Novaka Djokoviče. I proto může hrát míče z pozic, do kterých se jiní ani nedostanou. Ba co víc, zvládá se klouzat i po betonu.

F rench Open

V Paříži musel prohrát tři finále, než se konečně dočkal. Po posledním grandslamovém titulu prahnul jak zbloudilec na poušti po vodě. Své první trenérce Jeleně Genčičové na smrtelné posteli slíbil, že French Open jednou vyhraje. A nakonec se to v roce 2016 podařilo, když ve finále přemohl Andyho Murrayho. Djokovič se stal teprve osmým hráčem dějin, který ovládl všechny čtyři grandslamy.

G enčičová

Bývalá trenérka Moniky Selešové Jelena Genčičová vedla v Kopaoniku, což jsou takové srbské Krkonoše, přes léto tenisové kempy. A všimla si pětiletého chlapce, jenž nemohl od tenisu odtrhnout oči. Táta s mámou pracovali v pizzerii přes ulici, malý Novak s nimi trávil na horách celé léto a zamiloval se do tenisu. Genčičová v něm rychle objevila ohromný talent a vedla ho dalších šest let, než odešel do Německa. Tenista o trenérce mluví jako o své „tenisové matce“.

H ory

Díky dětství strávenému z části na horách je prý Djokovič výborným lyžařem, ostatně jeho rodiče Srdjan a Diana prý vedli i lyžařské kurzy. Ačkoliv Djokovič trávil v dětství tři čtvrtiny roku v Bělehradě, považoval za svůj skutečný tenisový domov horský Kopaonik, kde se seznámil s Genčičovou.

I mitování

Na začátku kariéry Djokovič působil hodně rozpustile, snažil se získat oblibu svými vtípky a také imitováním ostatních tenistů. Velmi dobře uměl Mariu Šarapovovou či Rafaela Nadala. Ačkoliv na veřejnosti se tím stal populární, v tenisové šatně za to údajně moc kladných bodů nezískal.





J ídlo

Pokud v něčem skutečně posunul Djokovič dál celý tenis, je to ve vědeckém přístupu ke stravě. Byl to on, kdo proslavil bezlepkovou dietu, která mu pomohla na vrchol. Své tajemství odhalil v knize „Servírovat vítězství“, v níž popisoval své návyky. „Když ráno vstanu z postele, jako první vypiji plnou sklenici vody pokojové teploty. Druhá věc vás může překvapit. Sním dvě lžíce manukového medu. Každý den!“ prozradil Djokovič. Manukový med pochází z Nového Zélandu a říká se mu „med na druhou“, jelikož má skvělé antibakteriální účinky.

K lasická hudba

Ač se to málo ví, je příznivcem klasické hudby. Lásku k ní mu vštípila jako klukovi Jelena Genčičová, pro kterou to byl výborný nástroj k odpočinku a vyčištění hlavy. Malého kluka s pomocí hudby učila představivosti, třeba na příkladu Smetanovy Vltavy. Musel zavřít oči, poslouchat tóny a pak jí líčit, co mu běželo před očima. Djokovič má proto velmi dobré povědomí i o slavných skladatelích.

L abilita

Jako malý trpěl alergiemi, jako mladík měl pověst měkkoty, který mnoho nevydrží a často skrečuje zápasy. Do roku 2011 vzdal celkem 11 utkání, čtyřikrát z toho na grandslamu. Od chvíle, kdy změnil dietu a zaměřil se na svůj fyzický fond, je ale naprostým železným mužem.

M anželka

S o rok starší Jelenou Rističovou se potkal na střední škole, začali spolu chodit v roce 2005 a o devět let později měli svatbu. Mají spolu dvě děti - čtyřletého Stefana a roční dceru Taru. Rističová, dnes již Djokovičová, se manželovi stará o jeho nadaci.

N ěmecko

Dalším z jeho mentorů je bývalý chorvatský tenista Niki Pilič, do jehož mnichovské akademie Djokovič na doporučení Genčičové ve dvanácti letech odešel. I on rychle rozpoznal mladíkův talent, ještě víc mu však imponoval jeho zápal pro tenis. „Byl to hotový profesionál, na každý trénink přišel o dvacet minut dříve, hltal všechny rady,“ vzpomínal Pilič. Díky pobytu v Mnichově umí Djokovič velmi slušně německy.

O dhodlání

Djokovič miluje jedno srbské přísloví. „Pokud tě nic nebolí, dej si do boty kamínek a jdi.“ S ohromným odhodláním buduje svou kariéru, v níž odehrál již přes 1000 zápasů na ATP. V 31 letech a se 14 grandslamovými tituly je stále hodně mlád na to, aby se mohl stát nejlepším hráčem všech dob. Sám hovoří o tom, že chce hrát do hodně pokročilého věku.

P řezdívka

Říká se mu Nole, což je klasická přezdívka pro křestní jméno Novak. Jako je v Česku Jan – Honza či Josef – Pepa, mají Srbové Novaka – Noleho.

R eturn

Statistici spočítali, že vyhraje každý třetí game při soupeřově podání. Je to zásluhou Djokovičova skvělého returnu, o kterém mnozí mluví jako o nejlepším v dějinách. Tím vládne tak úžasně, protože dokáže už z pohybů soupeřova těla, ještě než udeří do míčku, dokonale odhadnout, kam servis umístí.

S rdjan

Táta chodíval na zápasy v tričku se synovým portrétem, je to horká hlava, která se několikrát pustila i do Federera s Nadalem. „Federer je asi nejlepší hráč historie, jako člověk se ale chová přesně opačně,“ prohlásil před lety Djokovič senior. A o Nadalovi řekl: „Když Nadal Novaka porážel, byl jeho nejlepším přítelem. Když se ale situace změnila, už přátelé nebyli. To přeci není sportovní.“

T esla

„Lidé v Srbsku mají pocit, že jsou v pozadí. Potřebují naději a někoho, kdo je povede,“ hlásá Djokovič, jenž se snaží zviditelňovat rodnou zemi, co to jde. Plánuje velký projekt jako poctu Nicolu Teslovi, americkému vynálezci srbského původu. I synovi dal nakonec jméno Stefan podle dynastie srbských králů ze 12. století.

Ú čet

Jako první tenista historie se dostal na prize money přes 100 milionů dolarů, jeho aktuální tenisový výdělek dělá 120,5 milionu USD, čímž o dva miliony předčí druhého v pořadí Rogera Federera.

V ajda

Marián Vajda je nazýván Djokovičovým tenisovým otcem. Rodák z Považské Bystrice převzal srbského mladíka v roce 2006, když mu bylo pouhých 19 let. Rozešli se jedinkrát, loni na jaře, když Djokovič překopával svůj tým. Slovenský kouč se k němu letos opět vrátil, když byl Djokovič v největší krizi.

W imbledon

Když byl malý, vyrobil si prý napodobeninu wimbledonského poháru a před zrcadlem si představoval, že vyhrává nejslavnější turnaj světa. Zvládl to už čtyřikrát a předvedl při tom svůj rituál. Vezme si do úst stébla trávy z centrkurtu a sní je.

Z lato

Ač vítězí v unikátním množství, stále Djokovičovi kručí v břiše. Olympijské zlato v singlu je poslední velkou trofejí, jež mu neříká pane. „Je pro mě obrovskou inspirací,“ vyznává se Djokovič, bronzový z olympiády v Pekingu 2008.