Radwaňská končí kariéru. Jedna z nejchytřejších tenistek, řekl Djokovič

Rodačka z Krakova končí kariéru jako vítězka 20 turnajů WTA ve dvouhře a dvou ve čtyřhře. Jejím největším triumfem byla výhra na Turnaji mistrů v Singapuru v roce 2015, kde ve finále porazila Petru Kvitovou. O tři roky dříve si ve Wimbledonu zahrála jediné grandslamové finále, v němž podlehla ve třech setech Američance Sereně Williamsové.

"Říkám sbohem profesionálnímu sportu, ale neopouštím tenis úplně. Vždy měl v mém životě mimořádné místo. Teď je ale čas na nové výzvy, jež budou doufám stejně vzrušující jako ty na kurtu," uvedla polská tenistka.

Radwaňská byla mimo jiné známá pestrou hrou. I díky tomu ovládla od roku 2013 všechny dosavadní ročníky ankety o nejlepší úder roku na WTA Tour.

„To je pro mě velké překvapení, abych byl upřímný," prohlásil na Turnaji mistrů Novak Djokovič. "Vůbec jsem to netušil. Přeju jí vše nejlepší do její další životní etapy. Pamatuji si ji, jako jednu z nejchytřejších tenistek. Velmi dobře uměla předvídat a přečíst svoje soupeřky,“ prohlásil srbský tenista, který se před pár dny vrátil do čela světového žebříčku.