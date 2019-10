Comeback jako hrom! "Terminátor" Murray po triumfu vtipkoval o rodině | iSport.cz

Není to tak dávno, co to vypadalo, že jeho kariéra je u konce. Jak ale už mnohokrát poznali jeho soupeři, Andyho Murrayho není tak snadné porazit. Britský tenista o víkendu vyhrál turnaj v Antverpách, připsal si tak první triumf po 2,5 letech a stoupá žebříčkem. A vzkvétá mu i rodinka, od které se ovšem, jak v žertu řekl, zase potřebuje na chvilku vzdálit.