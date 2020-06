Dimitrov má koronavirus! Hvězda před pár dny pařila s Djokovičem | iSport.cz

Bulharský tenista Grigor Dimitrov měl po návratu do Monaka z exhibicí Novaka Djokoviče v Bělehradu a Zadaru pozitivní test na koronavirus. Devatenáctý hráč světového žebříčku to oznámil na sociálních sítích, nákazu nemocí covid-19 zveřejnil jako první tenista ze světové špičky. Během dní na Balkáně trávil poměrně dost času vedle dalších známých tenistů, a to nejen v prostorech tenisových kurtů, ale i mimo ně.