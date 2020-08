Plíšková je v Praze ve čtvrtfinále, Siniaková vypadla s kanárem | iSport.cz

Tenistka Kristýna Plíšková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje WTA Tour. Česká hráčka porazila ve druhém kole Prague Open, dotovaného částkou 225.500 dolarů, druhou nasazenou Petru Martičovou z Chorvatska 6:1 a 7:5. Kateřina Siniaková nezvládla dohrávku prvního kola a se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou na antuce Sparty prohrála 3:6, 6:3 a 0:6.

Osmadvacetiletá Plíšková vzala světové čtrnáctce Martičové první set za 21 minut. Ve vyrovnané druhé sadě získala brejk v jedenácté hře a utkání dopodávala. "Jsem ráda, že jsem to zvládla v dvou setech," řekla České televizi.

Martičová hrála s ovázaným levým stehnem a tejpy na obou lýtkách. Za stavu 3:2 ve druhé sadě si nechala ošetřit levé chodidlo. "Sleduju ji a od turnaje v Palermu má ošetření v každém utkání, takže to nebylo překvapení. Každá z nás cítí nějaký sval, takže to není neobvyklé a nerozhodilo mě to," podotkla Plíšková.

V utkání si 69. hráčka světového žebříčku Plíšková pomohla devíti esy. Její další soupeřkou bude Rumunka Ana Bogdanová, která s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou hrát nemusela a postoupila bez boje.

Na dvorcích areálu ve Stromovce si Plíšková zahrála před třemi lety finále turnaje WTA. "Tady mi to sedí, natrénovala jsem tady spoustu hodin. Antuka už není můj nepřítel jak dřív, tak nějak se s tím sžívám," usmála se.

Zápas Siniakové se Zidanšekovou byl v úterý přerušen kvůli tmě za stavu 3:6 a 6:3. Rozhodující set Siniakové rychle utekl, příliš chybovala a utržila "kanára". Slovinka se ve čtvrtek utká o čtvrtfinále s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou.

Z Češek tak už vedle Plíškové zůstala ve dvouhře jen Barbora Krejčíková, která dostala do soutěže divokou kartu. Ve druhém kole se ve čtvrtek utká s nejvýše nasazenou světovou dvojkou Simonou Halepovou z Rumunska.

Prague Open je nový turnaj zařazený do narychlo sestaveného kalendáře WTA, do nějž zasáhla pandemie nemoci covid-19 a vynutila si na přelomu dubna a května i zrušení původně plánovaného J&T Banka Prague Open.

Tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA (antuka, dotace 225.500 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Martičová (2-Chorv.) 6:1, 7:5, Bogdanová (Rum.) - Curenková (Ukr.) bez boje.

1. kolo:

Zidanšeková (Slovin.) - Siniaková (ČR) 6:3, 3:6, 6:0, Siegemundová (Něm.) - Šarífová (Egypt) 4:6, 6:0, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Van der Hoeková, Wickmayerová (Niz./Belg.) - Kolodziejová, Malečková (ČR) 6:1, 1:6, 10:4.