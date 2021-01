Útěk z karantény v Rusku? Querrey popsal celý příběh: Syna vám nedám!

Získal pověst nezodpovědného tenisty, jenž se nakazil covidem a takřka podle vzorce špionážních dramat prchl potají z říjnového turnaje v Petrohradu . Americký veterán Sam Querrey (33) za to dostal od ATP velmi mírnou podmínečnou pokutu 20 000 dolarů. Nyní i sám vylíčil, jak se věci seběhly. Příběh dostává lidskou tvář, prý nechtěl dopustit, aby mu v Rusku vzali sedmiměsíčního syna a umístili ho do jiné nemocnice než rodiče.

Časně ráno pod rouškou tmy se vytáhlý tenista s manželkou a sedmiměsíčním synem v náručí vyplížili z hráčského hotelu v Petrohradu. Za soukromý tryskáč, jenž je měl dopravit z Petrohradu do Londýna, zaplatil Sam Querrey 40 000 dolarů, víc než 900 tisíc korun. Brutální suma, byl však ochoten ji dát. „Chránil jsem jen svou rodinu,“ hájí se 56. hráč pořadí ATP v interview, které poskytl Sports Illustrated.

Jak se tedy věci udály? Querrey vyrazil na evropské turné, jímž končila loňská sezona, s manželkou Abby a tehdy sedmiměsíčním synem Fordem. Roland Garros, Petrohrad, Kolín nad Rýnem, Vídeň, Paříž, to byl jeho program. Dva měsíce bez rodiny být nechtěl, proto i během pandemie a času tenisových bublin cestoval s ženou a miminkem. „Spousta kluků s sebou měla rodiny, nebyl jsem jediný,“ vysvětluje rodák ze San Franciska.

Byl ochotný riskovat nákazu a povinnou dvoutýdenní karanténu. Nejčernější scénář se také vyplnil, když v Rusku během druhého odběru den před turnajem uslyšel: Vy i vaše žena jste pozitivní.

Začali s karanténou, dva dny se izolovali v luxusním hráčském hotelu, pokojová služba jim nosila jídlo, nechávala za dveřmi ručníky a čisté povlečení. „Byli jsme připravení takhle strávit dva týdny, v hráčském hotelu jsme se cítili v bezpečí,“ popisuje vítěz deseti turnajů ATP.

Už nejste vítáni

Třetí den však přišel telefonát od ATP, jenž rodinu vyděsil. „Už nejste dál vítáni v hotelu. Navštíví vás dva ruští doktoři, jeden pro tebe a ženu, druhý pediatr pro dítě. Rozhodnou, jestli máte příznaky a pokud ano, strávíte dva týdny v nemocnici.“ V případě pozitivního nálezu už ATP ztrácí svůj vliv a do situace se vkládají místní úřady. V tomto případě ruské...

„V tu chvíli začala manželka panikařit. Kdo jsou ti lékaři? Do které nemocnice nás vezmou? Plno otázek a žádné odpovědi. Našemu synovi rostly zuby, s čímž jde i lehce zvýšená teplota. Netušili jsme, jestli nám ho nevezmou a nedají do jiné nemocnice. A nikdo nic nevěděl!“ popisuje Querrey situaci, v níž by se žádný rodič nechtěl ocitnout.

Podařilo se mu zařídit, aby lékaři nepřišli v deset v noci a nebudili syna, ale až v deset dopoledne na druhý den. „Mezi tím jsem se musel rozhodnout. Měl jsem s sebou manželku a dítě, necítili jsme se v téhle situaci vůbec komfortně. Tak jsme objednali letadlo a rozhodli se narychlo odcestovat.“

Charterový let ho stál 40 000 dolarů, další velké peníze zaplatil za dvoutýdenní ubytování v Londýně, kde strávila rodina karanténu. Brzy se však také jeho útěk provalil bez patřičných detailů, z čehož byl mrzutý. „Vypadalo to, jak bych dostal covid a jednoduše zmizel. Ale tak to nebylo, jednal jsem jen jako člověk. Celou cestu jsme měli nasazené masky, v Londýně jsme hned z letiště odjeli na pokoj. Lékaři mi později říkali, že jsme nikoho nemohli nakazit,“ pokračuje v obhajobě Querrey.

Příznaky měli minimální, za tři dny prý zmizely úplně. Querrey tak absolvoval plnohodnotnou sedmitýdenní přípravu na novou sezonu, nechce se však vracet na kurty s cejchem zloducha. „Pochopte! To, co jsem udělal, bylo naprosto lidské...“