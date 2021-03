Krejčíková si podruhé zahraje o titul. V Dubaji slaví postup do finále

Finále dvouhry si pětadvacetiletá Krejčíková na okruhu WTA zahrála jen v roce 2017 v Norimberku, kde prohrála s Kiki Bertensovou z Nizozemska.

„Je to ohromné. Jsem plná emocí a hlavou mi letí spousta věcí. Já budu hrát o velký titul!“ radovala se Krejčíková po utkání v rozhovoru na kurtu.

První setu duelu s Teichmannovou rozhodla koncovka. Krejčíková za stavu 4:5 odvrátila díky skvělému forhendu dva setboly. V dalším gamu donutila levou rukou hrající Švýcarku chybovat a získala brejk na 6:5. Set pak uzavřela esem.

Ve druhém setu šla Krejčíková do breku na 2:1, následně poprvé a naposledy přišla o servis, ale od té doby získala čtyři hry v řadě. V závěru při vlastním podání na ni trošku dolehla nervozita a při prvních dvou mečbolech chybovala. Třetí si připravila v utkání výborným forhendem a po hodině a tři čtvrtě se radovala z postupu.

Krejčíková si tak definitivně zajistila premiérový postup do světové padesátky. Proti Muguruzaové bude hrát poprvé v kariéře. „Už se nemůžu dočkat. Už je to legenda. Bude to čest proti ní hrát. Bude to velká zkušenost,“ řekla.

V letošní sezoně je Krejčíková už třetí českou tenistkou, která se dostala do finále. Petra Kvitová minulý týden triumfovala v Dauhá po výhře nad Muguruzaovou a Marie Bouzková prohrála v únoru ve finále Phillip Island Trophy v Melbourne.

Sedmadvacetiletá Muguruzaová hraje v tomto roce pátý turnaj a potřetí se dostala do boje o titul. V předešlých dvou finále ale svůj osmý triumf ve dvouhře nepřidala. V únoru prohrála na Yarra Valley Classic v Melbourne s Australankou Ashleigh Bartyovou a minulý týden ji v Dauhá deklasovala Kvitová.

V semifinále s Mertensovou se vítězka Wimbledonu a Roland Garros Muguruzaová trápila při mečbolech. První nevyužila při svém podání za stavu 5:3, další tři o hru později při servisu soupeřky. Pak odvrátila hrozbu ztráty setu a v tie-breaku vedla 6:3, ale postoupila až po využitém sedmém mečbolu.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 1,835.490 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Krejčíková (ČR) - Teichmannová (Švýc.) 7:5, 6:2

Muguruzaová (9-Šp.) - Mertensová (10-Belg.) 6:4, 7:6 (7:5)