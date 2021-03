Na Djokoviče šlapou mladí carové! Mluví rusky, jdou vlastní cestou

Tenisový král Novak Djokovič už za sebou slyší hlasy mladších pronásledovatelů. Hovoří rusky. Pětice z jedenácti nejlepších tenistů světa má alespoň jednoho ruského rodiče – Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrej Rubljov, Denis Shapovalov.

Všem je 25 let či méně, to nejlepší mají stále před sebou. Byť Tsitispas reprezentuje Řecko, Zverev Německo a Shapovalov Kanadu, nemusí si ruský mužský tenis zoufat. Naopak, silnější snad ještě nikdy v historii nebyl. „Není otázkou jestli, ale pouze kdy vyhraje další Rus grandslam. Je to nevyhnutelné,“ soudí Jevgenij Kafelnikov, první Rus, který ovládl grandslam a vystoupal na první místo žebříčku.

NEJVÍC BODŮ V SEZONĚ 2021 1. Djokovič (Srb.) 2140

2. Medveděv (Rus.) 1960 3. Rubljov (Rus.) 1450

4. Tsitsipas (Řec.) 1370

5. Karacev (Rus.) 1275

On a Marat Safin, taktéž dvojnásobný šampion turnajů velké čtyřky a světová jednička, bývali na konci devadesátých a začátku nultých let modly. Dnes si děti v Rusku hrají na Medveděva, Rubljova, Karena Chačanova či kometu posledních měsíců Aslana Karaceva. V časech, kdy je ruský sport sankcionován za pochybné dopingové praktiky, představují především hokejisté z NHL a tenisté produkt, o němž nelze pochybovat.

„V tenise sankce nejsou, protože je to tak individuální sport. Žiji v Monaku, Andrej (Rubljov) sice v Moskvě, ale trénuje v Barceloně. Karen (Chačanov) tamtéž. Máme své vlastní mezinárodní týmy, nejsme v tomhle smyslu součástí ruského svazu. Ale až vyrazíme například na olympiádu, bude divné, že nebudeme moct říct, že jsme Rusové, neuvidíme státní vlajku,“ pravil Daniil Medveděv při Australian Open a jedním dechem dodal, že o politice se mu mluvit nechce.

„Chceme, aby čím dál víc dětí hrálo tenis. A ukazujeme jim, jak i ony mohou být úspěšné. To je pro nás všechny nejdůležitější,“ dodal a připomněl, že koncem roku by měl být v Moskvě otevřen další tenisový komplex – největší v zemi.

Lepší reklamu nemohou bílému sportu ruští tenisté dělat. Zde je výčet jejich posledních zářezů. Rusko vyhrálo zcela suverénně ATP Cup. Tři ruští tenisté postoupili do čtvrtfinále a dva do semifinále Australian Open, což se stalo poprvé v dějinách. Rusko má jako jediná země dva zástupce v top 10. Daniil Medveděv je po víc než patnácti letech prvním hráčem mimo velkou čtyřku, který se dokázal prodrat na druhé místo žebříčku. I díky listopadovému triumfu na Turnaji mistrů v Londýně.

Od restartu tenisu loni v srpnu vyhrálo Rusko devět turnajů ATP, Srbsko pět a Německo s Austrálií tři. Poslední triumf přidal v Dubaji sedmadvacetiletý přízrak Aslan Karacev, největší příběh posledních měsíců, jenž má od srpna zápasovou bilanci 41:8 a přes „zmražení žebříčku“ dokázal vystoupat za osm měsíců z 253. příčky až na současnou 27. pozici!

Počítat se žebříček jen z výsledků za 12 měsíců, byl by Medveděv těsně druhý za Djokovičem, Andrej Rubljov třetí a Karacev jedenáctý. Dechberoucí počty, uvážíme-li, že to není tak dramaticky dlouho, co neměl ruský tenis na chvíli žádného zástupce v elitní stovce. A to ještě nesmíme opomenout Karena Chačanova, aktuálně 22. borce pořadí, jemuž je stále pouze 24 let.

Tak silné je dnes ruské impérium, což blaží i legendu Kafelnikova. „Ať kluci dosáhnou víc než my s Maratem. Nejsem žárlivý, přeji jim jen to nejlepší. Dělají mi obrovskou radost a především ukazují rodičům a jejich dětem, jak i ony mohou být úspěšné,“ přeje krajanům Kafelnikov, první ruský vítěz grandslamu (Roland Garros 1996).

Posledním Rusem, který to dokázal, byl při Australian Open 2005 Marat Safin. Především Medveděv s Rubljovem mají šanci je napodobit. Dva kamarádi od dětských let, kteří vyrostli v ruském tenisovém systému a teprve později odešli trénovat do ciziny.

„Na naše zápasy si dobře pamatuji. Byli jsme děti snad s nejhorším chováním na kurtu. Pořád jsme brečeli, hádali se, házeli raketami. Já neuměl nic jiného než loby, on taky nehrál tak rychle jako teď. Byla to velká představení…“ směje se o dvacet měsíců starší Medveděv.

„Jo, dokázal hrát celé hodiny, jen aby vyhrál zápas. Ale taky to byl odmala největší bojovník, jakého jsem znal. Snažil jsem se mu vždycky vyrovnat,“ vybavuje si Rubljov. Od té doby uplynulo ve Volze hodně vody a ti dva se přetahují stále. Nyní už jako nejlepší tenisté planety. Jejich krajané nezůstávají pozadu. A Jevgenij Kafelnikov, dnes sedmačtyřicetiletý pán s bříškem, vzkazuje světu: „Uvědomte si, že to je pořád jenom začátek!“

Vítězové posledních turnajů (ATP 500/1000/ Turnaj mistrů/ grandslam) 2020, Hamburg RUBLJOV Rusko 2020, Petrohrad RUBLJOV Rusko 2020, Vídeň RUBLJOV Rusko 2020, Paříž, Bercy MEDVEDĚV Rusko 2020, Turnaj mistrů MEDVEDĚV Rusko 2021, Australian Open Djokovič Srbsko 2021, Rotterdam RUBLJOV Rusko 2021, Dubaj KARACEV Rusko 2021, Acapulco Zverev Německo

Daniil Medveděv

věk: 25

výška: 198 cm

na žebříčku: 2.

turnajové tituly: 10

nejlépe na grandslamu: finále (2x)

letošní bilance: 14:2

prize money 15,8 mil. USD Andrej Rubljov

věk: 23

výška: 188 cm

na žebříčku: 8.

turnajové tituly: 8

nejlépe na grandslamu: čtvrtfinále (4x)

letošní bilance: 16:3

prize money: 7,8 mil. USD Aslan Karacev

věk: 27

výška: 185 cm

na žebříčku: 27.

turnajové tituly: 1

nejlépe na grandslamu: semifinále (1x)

letošní bilance: 12:2

prize money: 1,3 mil. USD

