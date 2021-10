Krejčíková létá tam a zpět přes oceán: Doma před plnou halou? Husí kůže

Česká tenistka Barbora Krejčíková v zápase s Garbině Muguruzaovou, ve kterém vybojovala postup do čtvrtfinále US Open • Reuters

Báječný příběh vzestupu Barbory Krejčíkové čeká další kapitola. Tenistka, která ještě loni touto dobou nepatřila ani do první stovky žebříčku, povede za měsíc český tým ve finálovém turnaji o pohár Billie Jean Kingové jako jednička. „Hrát doma je nejvíc,“ líčila šampionka Roland Garros, že ani na moment s účastí neváhala. Ačkoliv právě včera odlétala z Prahy do amerického Indian Wells, odkud ji čeká cesta zpět do Evropy a po vystoupení v O2 areně další úprk přes Atlantik do Mexika na Turnaj mistryň.

Žebříčková jednička českého týmu Karolína Plíšková dala přednost přípravě na Masters před BJK Cupem v Praze. Vy jste nominaci přijala. Bude to na konci sezony velký zápřah, že?

„Ano, bude to extrémně náročné, ale to je nakonec celá sezona. Nepůjde o nic nového. Já měla rozhodování vlastně jednoduché. Když jsem se dozvěděla, že Billie Jean King Cup bude v Praze, tak jsem vůbec netušila, jestli proběhne nějaké WTA Finals. A hlavně jsem se chtěla dostat do českého týmu, protože kdo ví, jestli budu mít ještě šanci si před českými diváky v tomhle novém formátu zahrát. Být v O2 areně je splněný sen, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela a jen jsem doufala, že se do nominace pana kapitána Pály vejdu.“

Ani stín pochyb, zda startovat, jste tedy neměla?

„Vůbec. Když se před US Open zveřejnilo, že se bude hrát v Praze, měla jsem hrozně velkou radost a hned jsem psala panu Pálovi, že bych byla hrozně ráda, kdybych mohla být v týmu. I když samozřejmě chápu, že to záleží na výsledcích a na tom, jak se mi bude dařit.“

Petr Pála vás již povolal na poslední chvíli z dovolené před finále 2018 s Američankami. Vzpomínáte?

„Moc hezky. Měla jsem na rozhodnutí jen pár hodin, nikdy dřív jsem takovou nabídku nedostala, takže jsem ji hrozně ráda využila a byla jsem nadšená, že můžu v týmu být a zažít tu atmosféru. Byl to pro mě životní zážitek.“

Jaký zážitek to bude teď, když se už nepředstavíte jako náhradnice vracející se z dovolené, ale coby grandslamová i olympijská vítězka?

„Asi to bude hodně těžké, protože všechna tíha aby to dobře dopadlo, asi padne na mě. Budu jednička a bude se ode mě hodně očekávat. Když si to ale tak vezmu, tak mě čeká zápas s Belindou (Bencicovou) a Angie Kerberovou. Angie je několikanásobná grandslamová vítězka, to je strašně těžký a nevyzpytatelný zápas. Belindě se také daří, ta je zase olympijská vítězka. Budu to mít nesmírně těžké.“

Některé tenistky mají týmové soutěže rády, jiné jsou v nich svázané. Kam patříte vy?

„Týmové soutěže zbožňuju. Vždycky, když jsem dostala nominaci do těch juniorských, jsem ji přijala. Pamatuji si, že jsem se byla i několikrát podívat v O2 areně ať už na Fed Cup či Davis Cup. Zbožňuju to a jsem ráda, že jsem se dostala tak daleko, že můžu být součástí týmu i na kurtu. Bude to pro mě splněný sen. Vybavuji si v roce 2018, když byla aréna vyprodaná, jaký to byl zážitek. Ještě teď z toho mám husí kůži, jen jak o tom mluvím. Bylo by hrozně nádherný, kdyby se to tak sešlo a mně se podařilo třeba i vyhrát zápas. To by pro mě bylo nejvíc.“

Příležitostí vyhrát zápas budete mít zřejmě dost, vedle singlu se počítá i s vaším deblovým párem spolu s Kateřinou Siniakovou. Jste připravená hrát tuhle kombinaci?

„Určitě jo. Když to bude nutné a bude se hrát o rozhodující body, budu chtít nastoupit a podat nejlepší výkon, aby tým vyhrál. Ale samozřejmě budu ještě radši, když po singlech povedeme 2:0 a zvládnu pošetřit síly.“