Štěpánkův návrat. Trénuje na show veteránů: Falešná forma? Jen 10 minut

Z kurtů na pražské Spartě odcházel a řinul se z něj pot. Radek Štěpánek se nešetří a přitom si brouká: Londýn volá!

Po jak dlouhé době takhle intenzivně trénujete?

„Po čtyřech letech. Naposledy jsem se připravoval na rozlučku a od té doby jsem šel velice zřídka. Tak dvakrát třikrát za rok jsem si zahrál. Ale teď, když je motivace, to má úplně jiný náboj. Začal jsem cvičit, najel jsem na dietu. Všechno jako při staru.“

Chyběl vám tenis?

„Můj život se s koncem kariéry převrátil naruby. Tenis je pořád součástí mého života, ale ne už tou primární. Teď je zase o něco intenzivnější díky Londýnu a jsem za to rád. Nejen že se dostanu zpátky do formy, ale čekáme druhé dítě, takže budu mít dost sil i na něj, protože to bude vyžadovat ještě víc energie. V životě má všechno svůj čas. Kdybych nabídku na hraní dostal před dvěma lety, nešel bych do toho. Ale teď to přišlo ve správný moment, takže se moc těším.

Máte falešnou formu?

„Falešnou formu mám vždycky prvních deset minut, dokud to udýchám. Pak už odpadají nohy. Ale nemám strach. Vím, že když teď na dva měsíce zapnu, budu v pohodě. Už jen to, že se hraje v Royal Albert Hall, je výjimečné. Sejde se tam skvělá parta kluků, s devadesáti procenty z nich jsem prožil celou kariéru. Tommy Haas mi říkal, že to je naprosto unikátní akce, kterou si všichni hrozně užijeme. A já chci být připravený. Když vidím, jak Ferrero hituje s Alcarazem, Baghdatis se pořád udržuje, Haas jako by snad ani neskončil. Chceme být všichni připravení, aby byl tenis koukatelný a nehráli jsme ve slow motion.“

Štěpánek o „důchodu“ i Fed Cupu: Jágr ode mě chce zorganizovat rozlučku

Champions Tour se zúčastní i Tomáš Berdych, že?

„Nejsme spolu v týmu, protože organizátoři nechtěli hráče z té samé země spolu. Proto nás rozdělili. Ale řeknu vám, co mi přijde neuvěřitelný. Bylo dva a půl měsíce do akce a já už věděl, proti komu hraju, v kolik hodin a tak dál. To jsem za kariéru nezažil. Ještě do toho budu mít v Londýně narozeniny, krásně to do sebe zapadá.“

Proti komu nastoupíte?

„Nejdřív se rozkoukám při deblu, pak ten samý den mě čeká night session proti Engvistovi. Další den hraju s Malissem singl a pak debl.“

Londýn je pro vás rozptýlením ze všedního běhu života. Jaká je jinak náplň vašich dnů?

„Samozřejmě rodina, snažím se pomáhat ženě, jak to jde. Teď, když se těhotenství blíží k závěru, jsem každou možnou chvíli doma. Ve volném čase, když nějaký zbude, a musím říct, že v tomhle je žena vůči mně hrozně tolerantní, hraju golf. Ten mě hodně baví. Třeba mi nešlo pořád do hlavy, proč nedokážu udržet nataženou pravou ruku. Vzal jsem si košík, přišel jsem na to a za poslední dva tři týdny jsem se neskutečně posunul. Z takovýchto maličkostí mám velkou radost. V golfu mám míle a míle na zlepšení, ale když vidím ten progres, tak to mě na tom baví.“

V jakém stadiu je vaše trenérská kariéra? Dostáváte po angažmá u Novaka Djokoviče a Grigora Dimitrova další nabídky?

„Ano, ale odmítal jsem je, i když byly zajímavé. Většinou šlo o grandslamové vítěze, kluky, co byli v top 10. Ale rodina je číslo jedna. Třeba ještě na trénování přijde čas, nevylučuju to, ale momentálně to nepřipadá v úvahu. Teď si sám sebe dokážu představit spíš v nějaké mentorské roli, než abych podstupoval každodenní cestování.“

Překvapilo vás, že Novak Djokovič nedotáhl snahu o kalendářní Grand Slam a prohrál ve finále US Open s Daniilem Medveděvem?

„Myslím, že to pramenilo z toho, jak Novak moc chtěl, jaká tíha momentu na něm ležela. Kvůli olympiádě mu chybělo i trochu psychických sil a toho, co je vždycky oproti ostatním schopen vytáhnout v koncovkách. Chyběla mu ta extra rychlost, kdy dokáže podřadit a soupeře v zápase na pět setů zničit. Olympiáda ho stála hrozně moc sil fyzických i psychických. I tak z něj bude nejlepší hráč historie. Tohle byl jen odklad.“

Radek Štěpánek v podcastu Západy kariéry: Jak nám omylem naservírovali zásnubní prstýnek

Pro Australian Open ale může mít Djokovič problém, možná ho budou moci hrát jen očkování. Tohle téma teď rezonuje tenisem. Jaký na něj máte názor?

„Za sebe můžu říct, že očkovaný jsem. Ptal jsem se na to pana profesora Koláře. Říkal mi, ať se nechám naočkovat a budu mít klid. Takto jsem k tomu přistoupil, nic mi nebylo ani při první, ani při druhé dávce. Jsem v pohodě a ulehčuje mi to i cestování, protože můj život je i teď díky mým byznysovým aktivitám hodně v zahraničí.“

Jak vám jdou obchody?

„Věnuju se aditivům do paliva a energetickým úsporám. Za tu dobu jsme udělali velký pokrok v obou dvou odvětvích a teď se dostáváme do pozice, kdy se to už samo ufinancuje. Tříletá mravenčí práce se zúročuje, teď můžeme roztáhnout křídla.“

Vědí obchodní partneři, s kým mají tu čest?

„Devadesát devět procent lidí ví, kdo jsem. Nebudu lhát, jméno mi otvírá dveře. Díky své tenisové historii se potkávám s lidmi, ke kterým bych se těžko dostával. Normálně čekáte na schůzky půl roku, takhle se k ní dostanu během dvou dnů. V tomhle cítím velkou přidanou hodnotu toho, kdo jsem.“

