První titul už ve 14 letech! Brenda Fruhvirtová vlétla mezi dospělé

Při třetím startu na profesionálním turnaji kariéry dokázala vybojovat titul. Ve věku 14 let, 10 měsíců a čtyř dnů! Český supertalent Brenda Fruhvirtová ovládla antukový podnik v argentinském Tucumánu a stala se nejmladší vítězkou turnaje kategorie ITF od roku 2015. Gratulovala jí místní legenda Gabriela Sabatiniová.

„Tucumán bude mít vždy zvláštní místo v mém srdci, protože jsem tady vyhrála první profesionální turnaj. Znamená to pro mě hodně,“ vyprávěla dojatá Brenda Fruhvirtová během slavnostního ceremoniálu.

Od doby, co tehdy 14letá americká hvězdička Claire Liuová ovládla „desítku“ v Orlandu, uplynulo už téměř sedm let. Až v neděli fenomenální kousek napodobila mladá Češka. Za poslední čtvrtstoletí dokázalo profesionální turnaj ovládnout 21 tenistek ve věku 14 let. Brenda Fruhvirtová se tak zařadila k pozoruhodnému seznamu jmen v čele s Justine Heninovou, Annou Kurnikovovou, Dinarou Safinovou nebo Monikou Niculescuovou.

Do argentinského turnaje dotovaného částkou 25 000 dolarů vstupovala coby 1079. tenistka světového žebříčku.

Není divu, za profesionální kariéru dosud stihla odehrát jen loňský turnaj WTA v Soulu a letošní podnik ITF v Monastiru.

Oproti šestnáctileté sestře Lindě, která už vyskočila na 300. pozici žebříčku, se mezi dospělými ještě tolik neukazovala. Dávala přednost juniorským turnajům, loni na podzim pomohla českému týmu k triumfu na juniorském Billie Jean King Cupu.

Aktuální sezonu ale zahájila už na profesionálním okruhu a na úvod turnaje v Tucumánu zdolala dvě papírově slabší soupeřky. Od čtvrtfinále pak kosila hráčky z top 300 světového žebříčku!

Nejprve ve třech setech udolala Rusku Elinu Avanesjanovou (178.). V semifinále pak vyřadila velké jméno a nasazenou jedničku – Argentinku Paulu Ormaecheaovou (177.), bývalou 59. hráčku světa. „Ani jsem nečekala, že bych mohla třetí set vyhrát, protože jsem byla fyzicky opravdu dole. Ale nevzdala jsem se,“ oddechovala po cenném vítězství 6:1, 4:6, 6:4.

Hladký triumf 6:3, 6:3 nad Brazilkou Carolinou Alvesovou (241.) znamenal vítěznou finálovou premiéru. „Bylo to pro mě fyzicky opravdu náročné. Proto děkuji divákům, že vytvořili speciální atmosféru. Byl to úžasný týden a budu se těšit na další,“ naznačila Brenda Fruhvirtová, že si v dějišti zahraje i následující turnaj. Ve světovém žebříčku by měla díky triumfu poskočit na 682. pozici.

Během děkovné řeči nezapomněla na rodiče nebo Patricka Mouratogloua – slavného kouče, se kterým spolupracuje. „Jsem na tebe hrdý,“ vzkázal Francouz na Twitteru.

Podnik v Tucumánu nebyl žádný bezvýznamný „pouťák“ na okraji zájmu. Zápasy sledovalo početné obecenstvo. „Atmosféra je úžasná. Je skvělé vidět lidi, kteří mají rádi tenis. Opravdu jsem si to užívala,“ vyznala se Brenda Fruhvirtová. Trofeje finalistkám předávala bývalá světová trojka a šampionka US Open Gabriela Sabatiniová.