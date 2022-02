Tenisový úkaz! Češka na turnaji už ve 14 letech, půjde proti vítězce US Open

Další velká tenisová naděje pro Česko se ukáže na vrcholné scéně! Brenda Fruhvirtová si v Guadalajaře zahraje ve 14 letech poprvé hlavní soutěž turnaje WTA Tour. Talentovaná Češka uspěla v Mexiku v dvoukolové kvalifikaci, kterou také hrála na této úrovni poprvé, a v prvním kole ji čeká šampionka US Open 2017 Sloane Stephensová z USA.

Fruhvirtová, jež oslaví patnáctiny v dubnu, dostala do kvalifikace v Guadalajaře volnou kartu od pořadatelů. Aktuálně 435. hráčka žebříčku nejprve v třísetové bitvě zdolala zkušenou Italku Saru Erraniovou, někdejší finalistku Roland Garros, a poté za necelou hodinu deklasovala Švýcarku Leonii Küngovou.

Ve věku 14 let a 331 dnů bude Fruhvirtová nejmladší hráčkou v hlavní soutěži turnaje WTA Tour od dubna 2009, kdy Madison Keysová z USA hrála v Ponte Vedra Beach. Pozdější finalistce US Open a letošní semifinalistce Australian Open bylo tehdy 14 let a 54 dnů a svůj debutový zápas zvládla vítězně.

V Mexiku se minulý týden dařilo i druhé ze sester Fruhvirtových. O dva roky starší Linda v neděli vyhrála turnaj ITF v Cancúnu a připsala si na této úrovni třetí a nejcennější titul.