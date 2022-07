Bouzková před turnajem v Praze: Už rozdávám podpisy, tréma nebude

Před dvěma týdny bojovala ve wimbledonském čtvrtfinále. Dnes už jí to přijde jako věčnost. Marie Bouzková (23) vstřebala úspěch doma v rodné Praze, kde se také vrátí na kurty. Je jedním z taháků WTA turnaje Livesport Prague Open, který startuje příští pondělí. „Chci na ten úspěch navázat. Vím, že mi lidé budou fandit. Doufám, že jich přijde hodně. Spíš se těším, než abych měla trému,“ líčí 64. tenistka žebříčku.

V konkurenci šesti dalších přihlášených českých es či světové dvojky Anett Kontaveitové hodlá ve Stromovce znovu prorazit tak jako ve Wimbledonu. Pokud něco, dal Marii Bouzkové londýnský úspěch ještě větší hlad zdolávat další tenisové mety.

Co jste stihla za dva týdny od Wimbledonu?

„Hlavně odpočinek byl důležitý. Skoro na týden jsem tenis úplně vypustila, byla jsem s rodinou a kamarády. Žila jsem zase trochu normální život a věnovala se věcem mimo tenis. Ve Wimbledonu bylo hodně emocí a nových zkušeností, které jsem předtím nezažila a potřebovala jsem se z toho trochu vzpamatovat. Teď už jsem zase plná sil.“

Co podnikáte s kamarády v Praze?

„Nic velkého, jde jen o to být spolu. Člověk je pořád na cestách, takže zajdeme na večeři a podobně. Nic dramatického. A chtěla jsem být také co nejvíc doma. Nic nedělat a být jen s bráchou doma na zahradě, to úplně stačí.“

Oslavili jste doma wimbledonský úspěch?

„O víkendu jsme měli rodinný oběd, ale zase vše v klidu. Žádné velké akce se nekonaly. Sezona je v plném běhu. Je to super výsledek, ale chci na něm stavět dál. Jsou tu další cíle a další turnaje, které mám před sebou.“

V Londýně jste hlásila, že musíte zážitek vstřebat. Už vám došlo, co se povedlo?

„Je to zčásti splněný sen. Hlavně tím, jak jsem vše dobře zvládla. Ale teď už mi ten úspěch nepřijde tak obří. Na mém tenise to nic nemění, jen na sobě musím dál makat a připravovat se úplně stejně na další turnaje.“

Z Wimbledonu jste se vrátila do Prahy. Registrovala jste zvýšenou popularitu?

„Docela ano. První dny na Spartě mě pár dětí, které tady měly zrovna kemp, zastavilo, že se chtějí vyfotit a podepsat. To se mi předtím moc nestávalo. Bylo to hezké.“

NEJ jména Livesport Prague Open podle žebříčku WTA zahraničí Anett Kontaveitová (Est.) 2.

Belinda Bencicová (Švýc.) 13.

Jekatěrina Alexandrovová (Rus.) 28.

Elise Mertensová (Belg.) 30.

Alizé Cornetová (Fr.) 37. Česko Barbora Krejčíková 19.

Petra Kvitová 25.

Marie Bouzková 64.

Tereza Martincová 71.

Linda Nosková 114.

Karolína Muchová 164.

Lucie Havlíčková 763.

A teď vás budou moct vidět od příštího týdne na WTA turnaji právě na Spartě. Je to příjemný návrat do práce v rodném městě?

„Myslím, že to je ideální. Jsem ráda, že po tak velkém turnaji člověk nemusí nikam letět dál a měla jsem čas všechno zpracovat. Doma se mi bude vracet do turnajového rytmu určitě dobře.“

Zase pocítíte větší tlak. Každý bude zvědavý na wimbledonskou čtvrtfinalistku…

„Když to takhle říkáte, tak možná... Ale ne, já to tak neberu! Míjeli jsme se s Kájou Muchovou a Davidem Kotyzou, kteří mi gratulovali. Poděkovala jsem, ale chvíli jsem nevěděla, za co mi gratulují, Wimbledon mi přijde už tak dávno. Spíš si budu pražský turnaj užívat, než abych se cítila pod tlakem. Chci na ten úspěch hlavně navázat. Vím, že mi lidé budou fandit. Doufám, že jich přijde hodně. Spíš se těším, než abych měla trému.“

Také se čekají velká vedra. Vadí vám?

„Musím na to být připravená, hydratovaná a hodně pít celý den. Začít přípravu i den dva před zápasem. Člověk přijde o hodně tekutin a minerálů, takže je pořád musí doplňovat, i když třeba nehraje. Víme ale o tom, že to takhle bude a budu na to připravená. Minulý týden jsem dělala hodně fyzickou přípravu, takže myslím, že se budu cítit dobře.“

Jaký program máte naplánovaný po Praze?

„Poprvé pojedu Washington, pak Toronto, Cincinnati, týden pauza a US Open. Na betonu hraju ráda. Wimbledon mi dal hodně zkušeností, hodně jsem se na kurtu o sobě naučila a teď na tom chci dál stavět. Na betonu jsem se cítila vždy dobře a teď jde hlavně o to zase najít zápasový rytmus.“

I turnaj v Torontu pro vás bude speciální, že? Poprvé se vrátíte do kanadského velkoměsta, kde jste v roce 2019 tak zazářila postupem z kvalifikace až do semifinále, v němž jste vzala set Sereně Williamsové.

„Těším se tam strašně moc. Minulý rok se hrálo v Montrealu, což je trochu jiný turnaj (WTA a ATP střídají ob rok turnaje v Montrealu a Torontu). Já v Torontu od toho úspěchu vůbec nebyla. Letos si to ale užiju a určitě se mi vybaví krásné vzpomínky.“

Jaké jsou ty nejkrásnější?

„Semifinále se Serenou a vyhraný zápas proti Halepové, i když ho skrečovala. Vybavuju si ty krásné emoce, vyhrála jsem proti ní set, než vzdala. Pamatuju si dlouhé hezké výměny, které jsme měly. A další zápas se Serenou byl neskutečný. Diváci po jeho konci křičeli mé jméno.“